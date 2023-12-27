100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri"ne layık görülen bilim insanlarına ödüllerini törenle takdim etti.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumunun (TÜBİTAK), bilimsel ve teknolojik alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerini desteklemek, bilim insanlarının, araştırıcıların yetiştirilmeleri ve geliştirilmeleri için imkan sağlamak amacıyla verdiği 100. Yıl TÜBİTAK Bilim, Özel, Hizmet ve Teşvik Ödülleri'ne ilişkin değerlendirme çalışmaları sonuçlandı.

TÜBİTAK Yönetim Kurulu tarafından 2023 yılında 7 Bilim Ödülü, 1 Özel Ödül, 1 Hizmet Ödülü ve 18 Teşvik Ödülü verilmesine karar verildi.

Bilim insanlarına ödüllerini vermek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "100. Yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Töreni" düzenlendi.

Erdoğan, yaptığı başarılı çalışmalarla ödüle hak kazanan bilim insanlarına ödüllerini takdim etti.

TÜBİTAK Teşvik Ödülleri

100. Yıl TÜBİTAK Teşvik Ödülleri Temel Bilimlerde, "Moleküler makineler, akıllı tedavi ürünleri ve supramoleküler kimya konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Necmettin Erbakan Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sündüs Erbaş Çakmak, "Kuantum enformasyon teorisi ve açık kuantum sistemleri teorisi alanlarında Markovyen olmayan kuantum süreçleri, kuantum kritik sistemler ve kuantum senkronizasyonu konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle İzmir Ekonomi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Göktuğ Karpat, "İklim değişikliği, sürdürülebilir çevre, sera gazı salımları azaltım senaryoları ve net-sıfır hedeflerine yönelik enerji yönetimi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle TÜBİTAK Başkanlığında görevli Doç. Dr. Şiir Kılkış, "Kuantum akışkanları ve soğuk atomlar konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rifat Onur Umucalılar'a verildi.

Mühendislik Bilimlerinde "Akıllı ve bulanık sistemler alanında çok ölçütlü karar verme konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Milli Savunma Üniversitesi Deniz Harp Okulu Endüstri Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammet Deveci, "Elektrik güç sistemi işletiminde yenilenebilir enerji kaynakları, enerji depolama sistemleri, elektrikli araçlar ve talep esnekliği olmak üzere entegre yeni teknolojilerin etkin bir şekilde yönetilmesi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik-Elektronik Fakültesi Elektrik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ozan Erdinç, "Uzay, Havacılık ve Biyomedikal gibi endüstrilerde yaygın kullanılan şekil hafızalı alaşımlar, titanyum ve nikel esaslı malzemelerden bileşen imalatı için süreçlerin geliştirilmesi, bileşenlerin yüzey ve yüzey altı mekanik ve mikroyapısal özelliklerini tahmin eden modellerin geliştirilmesi ve yüzey özelliklerinin iyileştirilmesi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Marmara Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yusuf Kaynak, "Biyomedikal mühendisliği alanında bakım noktası tanı ve çip üstü laboratuvar konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Koç Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Savaş Taşoğlu teşvik ödülü aldı.

Sağlık Bilimlerinde "Kalp ve damar hastalıkları alanında enflamasyon, yeni nesil antikoagülanlar, yeni kardiyak risk faktörleri konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Servet Altay, "Farmasötik teknoloji alanında yenilikçi nanopartiküler ilaç formülasyonlarının geliştirilmesi, karakterizasyonu, farmakokinetik ve farmakodinamik özelliklerinin incelenmesi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Eczacılık Teknolojisi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zerrin Sezgin Bayındır, "Kök hücre ve eksozomlarını içeren hücresel tedavi seçeneklerinin geliştirilmesi ve doku rejenerasyonuna olan etkilerinin araştırılması konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Erciyes Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Klinik Bilimler Ağız, Diş ve Çene Cerrahisi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Zeynep Burçin Gönen, "Moleküler ve hücresel biyoloji alanında enerji metabolizması, kanser kaşeksisi ve iskelet kası kaybı konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serkan Kır, "Transkripsiyonel regülasyon ve epigenetik düzenlemeler konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'nden Doç. Dr. Serap Erkek Özhan teşvik ödülüne layık görüldü.

Sosyal ve Beşeri Bilimlerde "Eğitimde ölçme ve değerlendirme alanında özellikle meta-analiz, madde tepki kuramı, bilişsel tanılayıcı değerlendirme modelleri ve karma madde tepki kuramı modellerinin uygulanması ve incelenmesi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Harran Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sedat Şen, "Uluslararası ilişkiler alanında çatışma analizi ve dış politika ve kamuoyu konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Efe Tokdemir, "Psikoloji alanında, ahlaki yargı ve davranışların psikolojik öncül ve sonuçları konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Kadir Has Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onurcan Yılmaz, "Bilgisayar ve öğretim teknolojileri eğitimi alanında, eğitimde yapay zeka, öğrenme analitikleri, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, insan-bilgisayar etkileşimi, siber psikoloji konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Bartın Üniversitesi Fen Fakültesi Bilgisayar Teknolojisi ve Bilişim Sistemleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Yılmaz, "Öğretim teknolojileri, eğitimde artırılmış gerçeklik teknolojisinin kullanımı, okul öncesinde teknoloji destekli dil öğretimi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rabia Meryem Yılmaz, teşvik ödülü alan isimler oldu.

Hizmet ödülü ve özel ödül

100. Yıl TÜBİTAK Hizmet Ödülü ise Sağlık Bilimleri alanında "Mikrocerrahi, Organ ve Doku özellikle de Rahim (Uterus) Nakli konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan'a verildi.

100. Yıl TÜBİTAK Özel Ödülü'nü, "Hücre biyolojisi ve moleküler biyoloji alanlarında sistem yaklaşımı konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Dental Institute Kıng's College London'dan Prof. Dr. Adil Mardinoğlu aldı.

100. Yıl TÜBİTAK Bilim Ödülü Temel Bilimlerde "Biyokimya alanında doğal veya sentetik antioksidan moleküllerin antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi ve etki mekanizmalarının aydınlatılması, global hastalıklar ile ilintili bazı metabolik enzimler için selektif inhibitör seçimi, dizaynı ve sentezi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Atatürk Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İlhami Gülçin, "Kuantum optiği ve termodinamiği alanlarında, ışık ve atomik sistemler kullanan yüksek performanslı fotonik, termal, algılama ve bilgisayar kuantum teknolojilerinin geliştirilmesi konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Koç Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Esat Müstecaplıoğlu'na verildi.

Mühendislik Bilimlerinde "Kablosuz haberleşme teknolojileri alanında fiziksel ve ortam erişim kontrol katmanlarında geliştirdiği algoritmalar üzerine uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları"yla İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Arslan, "Yapay zeka alanında yaptığı nitelikli bilimsel çalışmalar ve özellikle 'Yapay Arı Koloni Algoritması-ABC' olarak adlandırdığı yapay zeka optimizasyon algoritmasını geliştirerek bilim dünyasına etki değeri yüksek katkılar sağlaması ve ülkemizin uluslararası alanda tanınırlığının artırılmasına yönelik üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa, "Haberleşme mühendisliği alanında optik kablosuz haberleşme konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Özyeğin Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Uysal, bilim ödülü alan isimler oldu.

Sağlık Bilimlerinde "Otofaji üzerine özgün, süreklilik ve etkinlik arz eden uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Temel Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Devrim Gözüaçık, Sosyal ve Beşeri Bilimler alanında "Temel ve uygulamalı gelişim psikolojisi alanlarında uzun süreli boylamsal ve koruyucu ruh sağlığı konularında uluslararası düzeyde üstün nitelikli çalışmaları" nedeniyle Koç Üniversitesi İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nazlı Baydar ödül aldı.

TÜBA ödülleri

TÜBA akademi konseyi tarafından bu yıl 3 uluslararası akademi ödülü, 34 TÜBA GEBİP Ödülü ve 9 TÜBA TESEP ödülü verilmesi kararlaştırıldı.

"Havacılık Meteorolojisine Giriş" eseri için Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu, "Optimizasyon Yöntemleri ve Matlab Uygulamaları" eseri için Prof. Dr. Nurhan Karaboğa, "Akis Dergisi: Ümit ve Hayal Kırıklığı (1954-1957), 1. Cilt" eseri için Prof. Dr. Cemil Koçak, "İktidarın Ruhu: Osmanlı'dan Cumhuriyet'e Kişizade İmtiyazları (Beşik Uleması, Siyaseten Katl, Müsadere)" eseri için Prof. Dr. İlhami Yurdakul, "Mesleğin Dönüşümü: Hekimler ve Avukatlar" eseri için Dr. Elyesa Koytak, "Türkiye'de İdeolojiler ve Siyaset: Liberalizm, Muhafazakarlık ve Kemalizm'in Farklı Görünümleri" eseri için Prof.Dr. Hamit Emrah Beriş, "Osmanlı Yeni Çağı'nda Tarımsal Gelişim: Ziraat, Hasılat, Ticaret" eseri için Prof. Dr. Zafer Karademir, "Geraylar ve Osmanlılar: Kırım Hanlık Hanedanının Osmanlı Devleti'ndeki Hikayesi" eseri için Doç. Dr. Hakan Kırımlı, "Rami Kışlası: II. Mahmud Devrinde Aydın-Despotik Modernleşmenin Karargahı" eseri için Prof. Dr. Yüksel Çelik, TÜBA TESEP ödülüne layık görüldü.

TÜBA-GEBİP Ödülleri ise şu isimlere verildi:

"Doğa Bilimleri alanında, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bünyemin Çoşut, Bezm-i Alem Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şeref Gül, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Haydar Kılıç, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Halil İbrahim Okur, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed Zeynel Öztürk, İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özge Şensoy, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emrah Tıraş, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fuat Topuz, Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ekin Uğurlu.

Mühendislik Bilimleri alanında, Abdullah Gül Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Talha Erdem, Erciyes Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Yavuz Nuri Ertaş, Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İlknur Eruçar Fındıkçı, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Metin Gençten, Konya Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Servet Kıran, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Faiz Muhaffel, İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nil Özbek, İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Didem Şen Kahraman, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cem Tekin, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Turan, Gebze Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sadiye Velioğlu.

Sosyal Bilimler alanında İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Seçkin Köstem, Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Büşra Müceldili, Düzce Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Yaşayanlar, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Sevcan Yeşiltaş, Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Onurcan Yılmaz, Bartın Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sayın Ramazan Yılmaz, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nur Yiğitoğlu Aptoula, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Serkan Yolcu.

Sağlık Bilimleri alanında, Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ezgi Deniz Batu Akal, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özge Çevik, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Saın Cangül Keskin, Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Kocabaş, Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Atay Vural."

"Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu TÜBA GEBİP Eczacılık Özel Ödülü" ise Necmettin Erbakan Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sündüs Erbaş Çakmak'a verilirken, TÜBA Uluslararası Akademi Ödülleri'ne layık görülen isimler, Sağlık ve Yaşam Bilimleri kategorisinde Koç Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Süsal, Sağlık ve Yaşam Bilimleri Kategorisi'nde; Bahçeşehir Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serdar Durdağı, Fen ve Mühendislik Bilimleri Kategorisi'nde; Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derviş Karaboğa oldu.