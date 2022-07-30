100 yeni metrobüsün hizmete alım töreni

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İETT Yeni Araçların Filoya Katılması ve İETT Garaj İşlettirme Modeli Değişim Programı Töreni"ne katıldı.

Kurtköy Yenişehir Mahallesi'ndeki İETT Garajı'nda düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, "İETT, yalnızca İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin değil, Türkiye'nin en değerli, en köklü kurumlarından ve markalarından biri. Temmuz ayı itibariyle, toplam 3 bin 324 otobüs, 3 bin halk otobüsü ve 5 bin 460 şoför ile 16 milyon İstanbulluya hizmet veriyor. Tabii İETT, sadece araçlardan ve şoförlerimizden oluşmuyor. Arkada çok büyük bir organizasyon var. Birçok çalışanımızın, çok değerli emekleri var. Bu şehirde her gün milyonlarca vatandaşımız, İETT ile bir yerden bir yere gidebiliyor. Rakam vermek gerekirse, günde 4 milyondan fazla İstanbullu, İETT ile şehir içinde seyahat ediyor. Metro hatlarımız, deniz hatlarımız ve Marmaray dahil, şehrimizdeki toplam 7,5 milyon kişilik günlük kitlesel ulaşımın yüzde 60'ını tek başına İETT karşılıyor. Bu rakam, Avrupa'daki şehirlerin çoğundan kat be kat büyük bir rakam" bilgilerini paylaştı.

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