"100'üncü Yılında Büyük Zaferin Ayak Sesleri - 4" Güncel Haberler Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı video klip ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, '100'üncü Yılında Büyük Zaferin Ayak Sesleri-4' başlığıyla bir video klip yayınladı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı video klip ANKARA - Milli Savunma Bakanlığı sosyal medya hesabından, '100'üncü Yılında Büyük Zaferin Ayak Sesleri-4' başlığıyla bir video klip yayınladı. Bakanlık videoyu; "29 Ağustos 1922, Büyük Taarruz'un 4'üncü günü… Türk ordusunda başarı, Yunan ordusundaysa çekilme, dağınıklık ve umutsuzluk hakimdi. Türk ordusu Yunan kuvvetlerini dört bir yandan sarmıştı" notuyla paylaştı. Kaynak: AA / Güncel Milli Savunma Bakanlığı Güncel Haberler

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