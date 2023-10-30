100'ÜNCÜ YILDA YÜZ BİNLERCE KİŞİ CUMHURİYET İÇİN YÜRÜDÜ

Bursa'da, Nilüfer Belediyesi'nin geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü bu yıl rekor bir katılımla gerçekleşti.Yüz binlerce kişi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yürürken, kutlamalarda Gazapizm ve Teoman sahne aldı.

Nilüfer Belediyesi'nin, geleneksel Cumhuriyet Yürüyüşü bu yıl rekor bir katılımla gerçekleşti. Fatih Sultan Mehmet (FSM) Bulvarı'nı dolduran yüz binlerce kişi, Cumhuriyet'in 100'üncü yılı için yürüdü. Acıbadem Kavşağı'ndan başlayan yürüyüş Hastane Alanı'na kadar sürdü. Yüz binlerce kişinin ellerinde Türk bayraklarıyla katıldığı yürüyüşe, Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem ve eşi Zeynep Terzioğlu Erdem, CHP Bursa Milletvekilleri Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin, eski Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile sivil toplum örgütü temsilcileri katıldı. Çok sayıda vatandaş da evlerinin balkon ve pencerelerinden marşlar söyleyerek yürüyüş yapanlara eşlik etti. Yürüyüşün ardından, Hastane Alanını dolduran yüz binlerce kişi saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'nı hep bir ağızdan okudu.

Kalabalığa hitap eden Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem, bu yıl, bir kabusun içinde kurulan bir düşün gerçek olmasının 100'üncü yılının kutlandığını ifade ederek, 'Cumhuriyetimiz 100 yaşında. Bugün özgürsek, bağımsızsak ve egemenliği ellerimizde tutuyorsak, sebebi cumhuriyet. Coğrafya kaderdir deniyor hep. O kaderi değiştiren, totaliter rejimlerle dolu bu coğrafyada, demokrasiyi ve laikliği yaşatan yegane unsur Cumhuriyet. Cumhuriyetin kıymetini anlamak için, etrafımızdaki kıyamete bakmak yeterli olacaktır. Görüyorsunuz adeta ateş çemberinin içindeyiz. Savaşlarla, acılarla dolu, tarihin karanlık dönemlerinden birini yaşıyoruz. Biz bu karanlık dönemden de çıkar, her türlü zorluğu aşarız. Yeter ki adalet, eşitlik, özgürlük, laiklik ve demokrasi gibi, cumhuriyetin temel değerlerine sarılmaktan vazgeçmeyelim. Bizler ikinci yüz yılda da Ulu önderimizin çizdiği yolda yürümeye devam edeceğiz. Üstelik daha güçlü ve emin adımlarla. En büyük eseri cumhuriyeti, bize emanet eden Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm şehitlerimizi saygıyla, şükranla anıyoruz. Bugün 100'üncü yılını kutluyoruz cumhuriyetimizin. Aydınlığın yüzü, bağımsızlığın yüzü, egemenliğin yüzü. Bizim hikayemizin adı yüzyıllık gurur. Cumhuriyet, adınla yüz değil, bin yaşa. En büyük bayramımız kutlu olsun' diye konuştu.

Başkan Erdem'in konuşmasının ardından, Gazapizm ile Teoman sahne aldı. Gazapizm konserinden sonra verilen arada, alanı dolduranlar hep birlikte Atatürk'ün Gençliğe Hitabesi'ni okudu.