100'üncü yaşını, torunlarının konseriyle kutladı

KADİRLİ, OSMANİYE (DHA) - OSMANİYE'nin Kadirli ilçesinde yaşayan Ali Hilmi Balcılar, 100'üncü yaşını çocuklarının hazırladığı sürpriz doğum günü eğlencesi ve şarkıcı torunlarının verdiği konserle kutladı.

Kadirli'de yaşayan 12 çocuk ve onlarca torunu olan çiftçi Ali Hilmi Balcılar, sürpriz doğum günü partisiyle 100'üncü yaşını kutladı. Ailesinin köy evinde düzenlediği eğlenceye çocukları, torunları ve diğer akrabaları da katıldı. Çocuklarının fotoğraflarının yer aldığı pastayı kesip, mumları üfleyen 6 Mayıs 1922 doğumlu Balcılar, şarkıcı torunları Bülent Bahadır Balcılar (48) ile Ömür Balcılar'ın (42) verdiği konserle eğlendi.

Ali Hilmi Balcılar da etkinlikte duygulanarak gözyaşı döktü. Balcılar, çocukları ve torunlarına teşekkür etti. Eğlencenin sonunda aile üyeleri, Ali Balcılar'ın elini öptü, gökyüzüne 100 havai fişek atıldı.