100'ün üzerinde torunu vardı, 105 yaşında hayatını kaybetti

Sivas'ın Yıldız beldesinde 1 asrı aşan yaşıyla adından söz ettiren Bekir Güler 105 yaşında hayatını kaybetti

SİVAS - Sivas'ın Yıldız beldesinde 1 asrı aşan yaşıyla adından söz ettiren Bekir Güler 105 yaşında hayatını kaybetti.

Sivas merkeze bağlı Yıldız beldesinde 100'ün üzerinde toruna sahip olmasıyla dikkat çeken Bekir Güler, 105 yaşında hayatını kaybetti. Yaşlılığa bağlı olarak hayatını kaybeden Güler son yolculuğuna uğurlandı. Güler için belde de bulunan merkez camide cenaze namazı düzenlendi. Namaza Yıldız Belediye Başkanı Mustafa Öztürk, Yıldız Beldeliler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erol Çınar, Gülerin ailesi ve yakınları katıldı. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Güler, beldenin mezarlığına defnedildi.

"Koca asırlık çınarımız Bekir dedemizi 105 yaşında kaybettik"

Torun Fatih Güler, koca asırlık çınarı kaybettiklerini söyleyerek, "Yıldız Beldemizin koca asırlık çınarımız Bekir dedemizi 105 yaşında kaybettik. Dedemizin yüzün üzerinde torunu vardı. Ben torununun oğluyum. Dedeme torununun torununu da kucağına almak nasip olmuştur. Sağlıklı sıhhatli bu yaşlara geldi. Son bir iki senedir yaşlılığa bağlı bazı hastalıklardan dolayı vefat etti" dedi.

Güler'in bir süre önce 5. kuşak torunlarıyla bir araya gelişi İhlas Haber Ajansı tarafından görüntülenmişti.