100'ü Aşkın Rus Kurtarma Görevlisi Türkiye'ye Vardı
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MOSKOVA, 7 Şubat (Xinhua) -- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, 100'den fazla Rus kurtarma görevlisinin Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından yardım için Türkiye'ye ulaştığını söyledi.
MOSKOVA, 7 Şubat (Xinhua) -- Rusya Acil Durumlar Bakanlığı Salı günü yaptığı açıklamada, 100'den fazla Rus kurtarma görevlisinin Türkiye'de meydana gelen depremlerin ardından yardım için Türkiye'ye ulaştığını söyledi.
Bakanlığın açıklamasında, ekibin arama kurtarma operasyonlarını yürütmek için endoskoplar, akustik cihazlar, jeo-radarlar ve termal kameralar getirdiği belirtildi.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye ve Suriye'yi vuran şiddetli depremlerin ardından Pazartesi günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a taziyelerini iletti.
Putin, Moskova'nın her iki ülkeye de gerekli yardımı sağlamaya hazır olduğunu söyledi.