100 TON ÜRETİMİN OLDUĞU MERSİN'DE POLENİN KİLOSU 300 LİRA

MERSİN'in Erdemli ilçesinde arıcılar tarafından kovanlara kurulan tuzaklarla elde edilen vitamin deposu polen, kilosu 300 liradan satılıyor. Hasadına başlanan polen, pandemi sürecinin ardından yurt içinde olduğu kadar Avrupa ülkelerinden de alıcı buluyor. Mersin Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Adem Kurt, Bölgemizde dönemde yaklaşık 100 ton polen üretimi yapılıyor. Bal ve arı sütünün yani sıra polene olan ilgi de son zamanlarda arttı dedi.Mersin Arı Yetiştiriciliği Birliği Başkanı Adem Kurt, yaklaşık 100 ton polen üretimi yapılan kentte arıcılığın önemli bir geçim kaynağı olduğunu belirtti. Kilosu 300 liradan satılan polenlerin, meşakkatli bir süreçten geçtikten sonra elde edildiğini kaydeden Kurt, Arıcılıkta modern ve polen tuzaklı kovanların kullanılmaya başlanmasının ardından polen üretimi arttı. Bölgemizde, dönemde yaklaşık 100 ton polen üretimi yapılıyor. Bal ve arı sütünün yani sıra polene olan ilgi de son zamanlarda arttı. Vitamin deposu polen daha çok Avrupa ülkelerine gönderiliyor dedi.

Erdemli ilçe merkezine 25 kilometre uzaklıktaki 450 rakımlı Esenpınar Mahallesi'nde eşiyle arıcılık yapan Fazilet Tipi (47) ise 20 yıldır arıcılık işi ile ilgileniyoruz. 150 kovanımız bulunuyor. Yaklaşık bir aylık sürecek olan polen hasadına başladık. Bu yıl havaların yağışlı gitmesi nedeniyle rekolte yüzde 50 oranında arttı. Daha önceleri fazla tüketilmeyen polen, son iki yıldır büyük rağbet görüyor dedi.

'AVRUPA ÜLKELERİNE GÖNDERİLİYOR'

Arı yetiştiricisi Fazilet Tipi, polenlere en çok Avrupa'dan talep geldiğini kaydederek, Özellikle, Almanya, İngiltere, Fransa gibi ülkelere polenlerimizi gönderiyoruz. Mayıs ayının ilk haftasında başlayan polen üretimi yine mayıs ayının son haftasına kadar devam edecek. Her gün arı kovanlarımızın bulunduğu yere geliyoruz ve günlük olarak polenlerimizi topluyoruz. 150 adet kovandan günde 15 kilo polen topluyoruz. Bu polenlerimizi difrize atarak önce şokluyoruz daha sonra temizleme işlemi yaptıktan sonra paketleyerek tüketiciye ulaştırıyoruz. Bölgemiz çok zengin çiçeklerin bulunduğu bir yer olduğu için polenleri de çok kaliteli çıkıyor. Bu sezonda topladığımız polenler ise kilosu 300 liradan alıcı buluyor. Bu fiyatlar da bizleri mutlu ediyor diye konuştu. (DHA)