Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı - Haberler

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Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

AA - Sercan Küçükşahin - Güncel
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Paravan şirketle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kayseri merkezli 5 ilde düzenlenen operasyonda, paravan şirket kurup piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte evrak düzenleyerek kurdukları paravan şirketler aracılığıyla yaptıkları alışveriş karşılığında çek ve senet verip piyasayı yaklaşık 100 milyon lira dolandırdıkları iddiasıyla 9 Haziran'da Kayseri, İstanbul, İzmir, Samsun ve Mersin'de çeşitli adreslere düzenlenen operasyonda gözaltına alınan G.K, B.A, A.İ.S, M.A, T.A, N.A, İ.T, R.D. ve M.S.D'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.K, T.A. ve B.A. tutuklandı.

Şüphelilerden M.A. ve İ.T'ye ev hapsi verilirken N.A, A.İ.S. ile R.D. de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

M.S.D. ise savcılıktan serbest kaldı.

Şüphelilerin 9 ayrı firmayı yönettikleri, piyasaya sürdükleri çeklerin ödenmesini önlemek amacıyla İstanbul'da irtibatlı oldukları kişiler üzerinden çeşitli illerdeki adli makamlara çeklerin bu illerde kaybolduğuna dair müracaatlarda bulundurarak adli makamları yanıltıp ihtiyati tedbir kararı aldırdıkları öğrenildi.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 120 çek, 20 senet, 23 kaşe ile çok sayıda evrak, doküman ve dijital materyal ele geçirilmişti.

AA / Sercan Küçükşahin - Güncel

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