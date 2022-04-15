100 BİN TL DOLANDIRDIKLARI EMEKLİ ÖĞRETMENDEN TELEFON DOLANDIRICILARINA TEPKİ

GÖYNÜK, BOLU (DHA) - BOLU'nun Göynük ilçesinde telefonla aradıkları emekli öğretmen Erol İlkhan'ı (70), kendilerini polis olarak tanıtıp 100 bin TL dolandırdıkları iddiasıyla tutuksuz yargılanan Adem Özçelik, Kenan Badaş ve Özkan Atış mahkemede suçlamaları kabul etmedi. Erol İlkhan sanıklara tepki göstererek, Kendilerini bana polis olarak tanıttılar.? dedi.

Olay, 5 ay önce Göynük ilçesinde meydana geldi. Kendilerini, polis olarak tanıtan kişiler, telefonla aradığı emekli öğretmen Erol İlkhan'a, bir operasyon yapacaklarını bu nedenle hesaplarındaki parayı kendilerine göndermelerini istedi. Dolandırıcılar, iddiaya göre İlkhan'a, Banka hesaplarınıza terör örgütleri ulaşmış. Bunlara yakalamak için operasyon düzenleyeceğiz. Siz bankada bulunan bütün paranızı bize gönderin ve paranız devletin güveni altında olacak, geri iade edilecektir.? diyerek ikna etti. Erol İlkhan bunun üzerine, dolandırıcılara inanıp ilçedeki banka şubesine giderek hesabından 100 bin liraya havale etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan emekli öğretmen, durumu polise haber verdi. Yapılan araştırmada, sonrası tespit edilen Adem Özçelik, Özkan Atış ve Kenan Badaş gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında, 'Kişinin, kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta ya da kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurum ve kuruluşlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık' suçlamasıyla 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Bolu 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen ilk duruşmada, tutuksuz sanıklar hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Adem Özçelik ile Kenan Badaş, üzerlerine atılı suçlamayı kabul etmezken, diğer sanık Özkan Atış da üzerine atılı suçlamaları reddederek, 'Olay tarihinde İstanbul'da bir müzikholde aşçı olarak çalışıyordum. Ahmet isimli bir müşterim vardı. Her seferinde bana gelip özel yemek siparişleri verirdi. Hatta bol bol bahşiş alırdım. Bir gün bana gelip, banka hesaplarında bloke olduğunu ve benim hesap numaramı istedi. Ben de kendisine güvendim ve hesap numaram ile kartımı kendisine verdim. O günden sonra da bu şahsı hiç görmedim.' diyerek kendini savundu.

TEPKİ GÖSTERDİ

Erol İlkhan da, sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, 'Bu adamlar ülkenin yüz karalarıdır. Kendilerini bana polis olarak tanıttılar. Yaptıkları bu çirkin işle Türk polisinin adını bile kirletiyorlar. Bunları odun sopasıyla meydanda döveceksin. Bakın bir daha insanları dolandırabiliyor mı' diyerek, dolandırıcılara tepki gösterdi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ileri bir tarihe ertelendi.