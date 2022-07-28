100 BİN TL DEĞERİNDE İNŞAAT MALZEMESİ ÇALIP, KAÇTILAR - Haberler

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100 BİN TL DEĞERİNDE İNŞAAT MALZEMESİ ÇALIP, KAÇTILAR

ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın garajına giren 3 kişi, 100 bin TL değerindeki inşaat malzemelerini çalarak kaçtı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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ESKİŞEHİR'in Tepebaşı ilçesinde bir binanın garajına giren 3 kişi, 100 bin TL değerindeki inşaat malzemelerini çalarak kaçtı; o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Şirintepe Mahallesi Kumru Sokak'taki bir binanın önüne gece saatlerinde gelen 3 kişi, çevrede keşif yaptıktan sonra ayrıldı. 3 kişi, sabah saatlerinde yeniden aynı binaya geldi. Binanın garajına giren 3 şüpheli, içerideki 100 bin TL değerindeki inşaat malzemelerini çalıp, arkasında sepet bulunan motosiklete yükledi. 3 şüpheli kaçarken, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı. Polis de şüphelileri yakalamak için inceleme başlattı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Tepebaşı Güncel Haberler

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