100 BİN LİRAYI AVM'DE ÇALDIRMAK KORKUSUYLA ARABADA BIRAKMIŞ

Parayı AVM içinde çaldırabileceği korkusuyla arabada bıraktığını ifade eden Birgealp, "Bankadan paramı çektim, 100 bin TL'mi. O sırada bir araç meğerse beni AVM otoparkına kadar takip etmiş. AVM otoparkına park ettim aracımı. Bir arkadaş geldi bana soru sordu, 'AVM girişi nerede' dedi. Ben de AVM girişini gösterdim kendisine. AVM'den döndüğümde, aracımı açık halde buldum. Sinyal kesici varmış hırsızlık çetesinde. 100 bin liramdan 50 bin liram gitmiş bulundu." dedi.

Görüntü dökümü:

Genel ve detaylar

Demirören Haber Ajansı / Güncel