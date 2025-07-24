100 Bin Liralık Telefonu Çalan Genç Tutuklandı

100 Bin Liralık Telefonu Çalan Genç Tutuklandı
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Bursa'da bir telefon mağazasından 100 bin liralık telefonu çalan 19 yaşındaki S.K., emniyet tarafından yakalandı ve mahkeme tarafından tutuklandı.

BURSA'da mağazada incelediği 100 bin liralık telefonu alıp, koşarak uzaklaşan S.K. (19), emniyetin 'Güven Timleri' tarafından yakalandı. O anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Osmangazi ilçesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan bir telefon mağazasına giren S.K., vitrindeki 100 bin lira değerindeki telefonu inceleyeceğini söyleyerek görevliden istedi. Cep telefonu eline alıp koşarak mağazadan çıkan S.K., bölgede görevli 'Güven Timleri' tarafından yakalandı. O anlar, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde; S.K.'nin çaldığı telefon ile kaçtığı, ardından bir iş yerinin önünde 'Güven Timleri' tarafından yakalandığı görüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen S.K., çıkarıldığı mahkemede 'Hırsızlık' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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