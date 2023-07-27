100 bin lira kira talebini reddeden kiracıya beyzbol sopalı saldırı iddiası

BAŞAKŞEHİR'DE iddiaya göre sitede oturan Hasan Eğilmez'in (46) ev sahibi 30 bin lira olan kirasını 100 bin lira yapmak istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Eğilmez, iddiaya göre, ev sahibinin de aralarında bulunduğu bir grup tarafından beyzbol sopasıyla darp edildi. Ev sahibi tarafından 1 yıldır sözlü taciz ve tehdit edildiğini söyleyen Hasan Eğilmez, "Beyzbol sopasıyla 4-5 darbe vurdular arkamdan. Tabii ki darbelerin etkisiyle yere düştüm. Ben kanlar içinde yerde yatarken beyzbol sopasıyla tekrar başıma vurdular. Güvenlikler müdahale etmeye çalıştı. Onlara da saldırdılar. Sonrasında zaten bir arkadaşım beni aldı siteden çıktık. Direkt hastaneye gittik. Çünkü aşırı kan kaybı vardı. Ben bu kişilerden zaten şikayetçi olacağım." dedi.

Ev sahipleriyle kiracılar arasında kira artışı anlaşmazlıkları sıkça yaşanıyor. Başakşehir'de iddiaya göre bu nedenle yaşanan anlaşmazlık kavgaya dönüştü. 3 yıldır Başakşehir'de bir sitede oturan Hasan Eğilmez'e ev sahibi kirasını artırması gerektiğini söyledi. Eğilmez son 1 yıldır ev sahibinin 30 bin lira olan ev kirasını 100 bin liraya çıkarmak istediğini iddia etti. Site içerisinde ortalama kiraların 35 bin lira olduğunu söyleyen Hasan Eğilmez, ev sahibine kirayı 40 bin lira yapmayı teklif etti. Eğilmez'in iddiasına göre dün akşam saatlerinde ev sahibi ile site önünde karşılaştıklarında sözlü tartışma başladı. Eğilmez yanında çocukları olduğu için tartışmayı uzatmadan evine gitti. Akşam yürüyüş yapmak için tekrar sitenin önüne inen Hasan Eğilmez, bu kez, ev sahibi ve onun yanında bulunan 5-6 kişilik bir grupla karşılaştı. Eğilmez ev sahibi ile konuşmak isterken yanında bulunan diğer kişiler arkasından beyzbol sopasıyla saldırdı. Kafasına ve vücudunun çeşitli yerlerine darbe alan Hasan Eğilmez'i arkadaşı hastaneye götürdü. Darp raporu alan Eğilmez karakola giderek ev sahibi ve kendisine saldıranlar hakkında şikayetçi olacağını söyledi. Eğilmez yaşananları anlattı.

"100 BİN LİRA KİRA İSTEDİ"

46 yaşındaki Hasan Eğilmez, "Başakşehir'de yaşıyorum ailemle birlikte. Dün başımızdan bir olay geçti. Bu zaten bir sene öncesine dayanıyor. Bildiğimiz bu kiracı ev sahibi olaylarından. Ev sahibi burada olmayacak bir bedel istedi. 100 bin lira kira istedi. Biz buradaki fiyatların ne olduğunu bildiğimiz için 40 bin liralık bir teklifte bulunduk. Burada bu dediğim rakamları geçen bir daire de yok zaten. Bunlar illa ki zorla kendilerinin tehditleriyle başka numaralarıyla devamlı bizi arayarak bir seneden beri taciz etmeye başladılar. Bu süreçte tabii ki eve kapıya dayanmalar devamlı telefonda arayışlar bizi dışarıda gördüklerinde sesli sesli bağırmalar. İnsanların içinde bir taraftan da rezil etme peşindelerdi kendileri. Olay dün büyümeye başladı. Dün akşam saat 19.30 sıralarında çocuklar parkta oynuyordu. Bizim 1 buçuk yaşında bir kızımız var. Bir oğlumuz var 8 yaşında. Bunları ben eve götürürken karşılaştık. Çünkü onlar da aynı blokta kaldıkları için tekrar yine bu kira konusunu açtı. Her zaman her gördüğünde açtığı gibi. 'Tamam anlaşırız, konuşuruz' dedim hani görüşürüz bunu tekrar dedim. 'Yok şimdi görüşeceğiz' dedi. Ben 'Verdiğim teklif geçerli' dedim. 'Yok ben 100 bin lira istiyorum' dedi. Bir de bunun üstünde durdu. 'Yoksa gidersin buradan, ayrılman gerekiyor' dedi. Ben, 'Burada çocuklar var dedim hoş değil bu yaptığınız' dedim. Kendisi hala diretti. 'Ben gidiyorum' dedim. Beni çekti itti ama ben hiçbir karşılık vermedim. Ondan sonra normal bir şekilde evime gittim. Evime gittiğimde akşam bir yürüyüşe geçtiğimizde tekrar parkın oralarda karşılaştık. Yine insanların içinde yine bağırdı saldırdı. Benim bir arkadaş vardı, kendisi onu tuttu. Ben yaşı büyük diye saygımdan dolayı birşey yapmadım. Birşey de söylemedim orada. Biz normal bir şekilde devam ettik" dedi.

"BEYZBOL SOPASIYLA 4-5 DARBE VURDULAR ARKAMDAN"