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10 Yıl Sonra Yeniden Adım Attı

10 Yıl Sonra Yeniden Adım Attı
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Erzurum'da doğuştan kas sinir hastalığı nedeniyle 7 yaşında yürüyemeyen Hüseyin Dalan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde gerçekleştirilen başarılı ameliyatla 10 yıl sonra ilk adımlarını attı. Tedavi masraflarının karşılanmasıyla yapılan ameliyat sonrası, Dalan özel yapım ayakkabıları ile ayakta durabiliyor ve ilk adımlarını atabiliyor.

Erzurum'da ayak tabanları yukarı doğru geliştiği için 7 yaşından sonra yürüyemeyen kas hastası Hüseyin Dalan, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesinde yapılan başarılı ameliyatla 10 yıl sonra yeninde adım attı.

Çat ilçesinde yaşayan ve doğuştan kas sinir hastalığı olan Dalan, 7 yaşlarında ayak tabanlarının yukarı doğu gelişmesi sonucu yürüyemez duruma geldi.

Zamanla ayaklarında his kaybı ve kas sinir fonksiyonlarında yetersizlik gelişen Dalan, 10 yıl boyunca babasının sırtında ya da kucağında dışarı çıkabildi.

Dalan, MHP Erzurum İl Başkanı Adem Yurdagül ile MHP Kadın Aile Çocuk Engelliler Politikaları İl Başkanı Songül Karaca'nın devreye girip tedavi masraflarının karşılaması sonucu Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Ortopedi ve Travmatoloji Ana Bilim Dalından Doç. Dr. Öğretim Üyesi Çağatay Engin ve ekibince yaklaşık 3 saat süren ameliyatta ayak tabanları düzeltilen Dalan, bilgisayar destekli ilizarov sistemi de kullanılarak kemik şekillendirme yöntemiyle yıllar sonra kendi başına yürüteç desteğiyle adım attı.

"Bize geldiğinde babası kucağında taşıyordu"

Doç. Dr. Engin, AA muhabirine, hastanın ayaklarında çok ileri düzeyde deformeler olduğunu söyledi.

Bu tip hastalarda öncelikli sinir fonksiyonlarını geri getirmeyi ve bunun yanında yere düz basan bir ayak elde etmeyi amaçladıklarını anlatan Engin, şöyle konuştu:

"Hüseyin'in ayak hissiyatı ve kas gücü düşük, bunu ne kadar sürede kazanırız belli değil. Tabanı yukarı doğru bakan ayakları vardı. Bunları yere düz getirdiğimizde en azından cihaz yardımıyla ayakta durabileceğini öngördük. Bize geldiğinde babası kucağında taşıyordu. Ameliyat riskini ve uzuv kesilme ihtimalini aileyle konuşup ameliyat yaptık. Ameliyatta gerekli düzeltmeleri yaptık, sonra bilgisayar destekli cihazları kullanarak ayakta uygun pozisyonu koruduk. Şu an özel yapım ayakkabı ile ayakta durabiliyor. Kısa da olsa adım atabiliyor. Ameliyattan 3 hafta sonra yıllardır yürümeyen birinin ayakta durup 3-4 adım atması büyük başarı."

Engin, kaynamayı gerçekleştirdikten sonra bu cihazları çıkarıp birkaç kas tendon transferi yapacaklarını belirterek, tedavilerin sonunda hastanın cihaz yardımlı yürüteçle adım atıp kişisel ihtiyaçlarını giderebilmesini hedeflediklerini aktardı.

Ameliyat edilen Dalan da Karaca ve Yurdagül sayesinde ayakta durduğunu belirterek, "Okula babam sırtında götürüp getiriyordu. Başkanımız bize ulaşıp beni ameliyat ettireceğini söyledi. Nasıl teşekkür edeceğimi biliyorum. Çağatay hocamız, başkanımız vesile oldu. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. En azından bir kol değneğiyle kimseye bağımlı kalmadan tek başıma yürümek bana iyi geliyor. Okuyup bir yerlere gelmek, hayatımı kurtarmak istiyorum." dedi.

MHP Erzurum İl Başkanı Yurdagül ise Dalan'ın yürüme mücadelesine dahil oldukları için mutluluk duyduklarını ifade ederek, ameliyatı yapan Engin ve ekibine teşekkür etti.

Kaynak: AA / İlhami Erkılıç - Güncel
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