10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı - Haberler

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10 yıl sahte kimlikle gezen cezaevi firarisi İstanbul Havalimanı'nda yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Trabzon'da işlediği suçlardan dolayı girdiği cezaevinden kaçarak 10 yıl boyunca sahte kimlikle yaşayan firari, İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi.

Trabzon'da işlediği suçlardan dolayı girdiği cezaevinden kaçarak 10 yıl boyunca sahte kimlikle yaşayan firari, İstanbul Havalimanı'nda yakayı ele verdi.

Edinilen bilgiye göre, 27 Nisan'da İstanbul Havalimanı'na gelen Murat Berber isimli kimliğe sahip yolcu, İstanbul Havalimanı Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin GBT taramasına takıldı. Polis ekiplerince yapılan parmak izi kontrolünde kimliğin sahte olduğu tespit edildi.

10 YIL BOYUNCA SAHTE KİMLİKLE DOLAŞTI

Yapılan detaylı incelemede ise gerçek kimliği belirlenen Ş.B. isimli şahsın, Trabzon'da işlediği çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu anlaşıldı. Cezaevi firarisi Ş.B'nin 10 yıl boyunca "Murat Berber" adına düzenlenen sahte kimlikle yaşadığı ortaya çıktı. Hakkında kesinleşmiş 13 yıl cezası bulunan Ş.B. daha sonra cezaevine gönderildi.

(Ferhat Yasak-İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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