10 yıl önce küle dönen kızılçam alanı yeniden ormana dönüştü

Yanarak kül olan alanın yeniden ormana dönüşmesine şahit olan mahalle sakinleri mutluluklarını dile getirdi

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde 1 Temmuz 2012 yılında çıkan orman yangınında küle dönen Kuytucak mahallesindeki kızılçam alanında fidanlar büyüyerek orman yeniden yeşile büründü.

Kozan'ın Kuytucak Köyü Savruk Yaylası Aykırıoluk mevkiindeki 10 yıl önce yanan 3 hektar alan, Orman İşletme Müdürlüğü tarafından yapılan tohumlamanın ardından alan yeniden yeşerdi. Ormanda diğer ağaçlar ile birlikte boy veren genç kızılçam ağaçları, ormanın yeşilliğine yeşillik kattı. Mahalle sakinleri, 10 yıl önce yaşadıkları üzüntüyü dün gibi hatırladıklarını ifade ederek yanan ormanın yeniden yeşermesi ile doğanın eski haline geri dönmesinden duydukları mutluluğu dile getirdiler.

1 Temmuz 2012 yılında 3 hektar kızılçam ormanı Kozan Orman İşletme Şefliği'ne ait, 3 ilk müdahale aracı, 5 arazöz, 4 su tankı ve 45 orman işçisi ile birlikte 4 saatte kontrol altına alınabilmiş ve kızılçam ormanında ağaçlar ve doğal çeşitlilik küle dönmüştü.

10 yıl önce yanan alan 10 yıl sonra orman İşletme müdürlüğü tarafından serpilen tohumlar yıldan yıla büyümesi ile yetişkin orman genç kızılçamlar ile yeniden yeşile büründü.

Yanan alanların tarım ve konut inşasına izin verilmemesi için konunun sıkı takip edildiğini aktaran Asuman Kara, "Burada doğup büyüdüm. Şuan ağaçlar büyüdü ve yetişkin ağaçlar kadar oldu. Diğer çamlara kavuştular. Çok da güzel oldu. Yanan alanı yeniden böyle görünce insan neşeli oluyor. O açıdan ormanlarımızı korumanın, baştan yanlışlara önlem almak daha doğru. O gün gerçekten çok üzücü bir ortamı vardı. Kötü bir koku vardı. Böceklerin, kaplumbağaların, yılanların ölülerini gördüğüm zaman tüylerim diken diken olmuştu, sanki bir savaş anı gibiydi. Çok üzülmüştüm. Şuan ormanı böyle görünce çok mutlu oluyorum. Aynı kendi bahçem gibi, kendi bahçemde yetiştirdiğim ağaçlar gibi onları gördüğüm zaman mutluyum. Orman daha değerli. Bizim buralarda yangın olan yerde kesinlikle yerleşim alanı olmuyor, tarla olmuyor. Hem biz hem orman görevlileri bu konuda çok duyarlı" dedi.