10 Yıl Önce Kaybolan Mehmet Çetin'in Soruşturmasında 3 Kişi Gözaltında

ISPARTA'da 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in (32) öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan eski eşi ile 2 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Senirkent ilçesine bağlı Büyükkabaca beldesinde 10 yıl önce kaybolan Mehmet Çetin'in ailesi, bu yıl nisan ayında İstanbul'da bir televizyon programına katıldı. Aile fertlerinin anlattıkları sonrası Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Mehmet Çetin'in öldürülmüş olabileceği yönündeki şüpheler üzerine eski eşi D.K. ile belde sakinlerinden B.B. ve B.A. salı günü televizyon kanalının stüdyosunda, canlı yayın sırasında gözaltına alındı. Isparta'ya getirilen şüpheliler, 4 gün süren ifadelerinin ardından bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.