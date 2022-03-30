10 yıl hapis cezası alan istismarcı, DHA'nın haberi üzerine tutuklandı

YALOVA (DHA) - YALOVA'da 3 yıl önce o dönem 13 yaşında olan B.N.G. adlı kıza farklı tarihlerde 2 kez cinsel istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuksuz yargılandığı davada 10 yıl hapis cezasına çarptırılan B.P.'nin (20) mağdura yönelik tehditlerinin Demirören Haber Ajansı tarafından haberleştirilmesinin ardından Başsavcılık harekete geçti. Yerel mahkemenin kararının bir üst mahkemeye taşındığı dava süreci devam ederken, Başsavcılığın itirazı üzerine B.N.G. tutuklandı. Sanığın tehditleri nedeniyle okula dahi gidemediğini söyleyen B.N.G. "İyi ki varsınız. Sizin sayenizde sesimizi duyurduk ve adalet yerini buldu" dedi.

Yalova'da 2019 yılında ortaokula giden B.N.G.'nin evine, kız arkadaşı Ş.A. misafirliğe gitti. Ş.A., aile uyuduktan sonra B.N.G.'ye erkek arkadaşı ile görüşmek istediğini söyledi. İki arkadaş, gizlice evden çıkıp Ş.A.'nın erkek arkadaşının evine gitti. Fakat kızlar, Ş.A.'nın sevgilisi yerine evde B.P. ile karşılaştı. Burada B.P. ile iki arkadaş sohbet etmeye başladı. Bir süre sonra Ş.A. kanepede uyudu. B.P., yeni tanıştığı B.N.G.'ye cinsel istismarda bulundu.

Anne K.Ş. de, "1,5 yıldır verdiğim savaşta, sesimi duyuramamanın acısını yaşıyordum. En sonunda sesimi duyurdum ve verdiğim savaşı kazandım. Yalnız değilmişim, sesimi duyup elimden tutan herkese sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Sizin sayenizde kızım bir Özgecan, Münevver olmadı. Olabilirdi, cansız bedeni de gelebilirdi" diye konuştu.