10 Yıl Hapis Cezalı Firari Hükümlü Yakalandı
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, 'Vergi Usul Kanunu'na muhalefet' suçundan 10 yıl hapis cezası bulunan ve firar eden Y.Ş. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Samsun'un Salıpazarı ilçesinde hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan firari hükümlü yakalandı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ş'nin (40), Salıpazarı ilçesinde saklandığını belirledi.
Adrese operasyon düzenleyen JASAT ekipleri, hükümlüyü yakaladı.
Hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Recep Bilek - Güncel