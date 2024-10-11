10 Yaşındaki Öğrenci İçin Cenaze Töreni Düzenlendi

Trabzon'da dün okulda rahatsızlanarak vefat eden 10 yaşındaki ortaokul öğrencisi son yolculuğuna uğurlandı.

Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu 5'inci sınıf öğrencisi Elif Ebrar Yılmaz için Tonya ilçesindeki Büyük Kesli Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ortahisar Kaymakamı Gürkan Demirkale, Tonya Kaymakamı Adem Eser, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Uygun, Ortahisar Milli Eğitim Müdürü Cemil Karakaş, Bahçecik İmam Hatip Ortaokulu Murat Bozlar ve vatandaşlar katıldı.

Yılmaz'ın cenazesi, İl Müftüsü Selami Aydın'ın kıldırdığı namazın ardından toprağa verildi.

Kaymakam Demirkale ve beraberindekiler, Yılmaz'ın ailesine taziyelerini iletti.