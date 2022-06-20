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10 yaşındaki çocuk, sulama havuzunda boğuldu

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Ercan - Güncel
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10 yaşındaki çocuk, sulama havuzunda boğuldu

MERSİN'de serinlemek için sulama havuzuna giren Muhammed Halit Kır (10), boğuldu.

MERSİN'de serinlemek için sulama havuzuna giren Muhammed Halit Kır (10), boğuldu.

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama havuzuna giren Muhammed Halit Kır, bir süre sonra dibe batıp, boğuldu. Muhammed'in boğulduğunu fark eden arkadaşının haber vermesiyle bölgeye gelen Kır ailesi, çocuklarını çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi. Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve dalgıç polisler geldi. Çalışma başlatan itfaiye ve polis dalgıçları, yaklaşık 1 saat havuzun dibinde kalan Muhammed Halit Kır'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

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