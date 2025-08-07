10 Yaşındaki Çocuğun Boğulma Tehlikesine İlk Müdahale Almanya'dan Gelen Aileden

AYDIN'ın Efeler ilçesinde sitenin havuzunda boğulma tehlikesi geçiren Kemal Uyar'a (10) ilk müdahaleyi Almanya'dan tatile gelen bir aile yaptı. Hastaneye kaldırılan çocuğun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Olay, saat 16. 30 sıralarında Ata Mahallesi Karacasu Caddesi üzerindeki Lotus Teras Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 15 gün önce il dışından amcasının yanına tatile gelen Kemal Uyar, serinlemek için havuza girdi. Havuzdaki çocuklar, bir süre sonra hareketsiz kalan Kemal Uyar'ı sudan çıkarıp, çevredekilerden yardım istedi. Ailesiyle birlikte Almanya'dan Aydın'a tatile gelen Güven Şahbaz ve diş hekimi olduğu öğrenilen eşi, yardım çağrısı üzerine koşarak olay yerine geldi. Havuzdan çıkarılan Uyar'a, kalp masajı ve suni teneffüs uygulandı. Müdahale sonrası yeniden nefes alan çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan çocuğun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Uyar'a eşi ile birlikte ilk yardım yapan Güven Şahbaz, olay anını anlattı. Şahbaz, "Biz havuzdaydık. Birden yardım çığlıkları duyduk. Bir genç, bir çocuğu suyun üstüne kaldırmıştı. Ben ve eşim hemen koştuk. Çocuğu dışarı çıkardık. Eşim kalp masajı yaptı, ben suni teneffüs uyguladım. Çocuk birkaç masajdan sonra kustu, hava almaya başladı. Yana çevirdik. Diğer vatandaşlar ambulansı aradı. O sırada çocuk hala kendinde değildi" dedi.

OLAY ANI KAMERALARA YANSIDI

Kemal Uyar'ın havuzda boğulması tehlikesi geçirdiği anlar ise sitenin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, Kemal Uyar'ın havuzdaki çocuklar tarafından çıkarıldığı ve daha sonra Almanya'dan tatile gelen çiftin müdahalesi yer aldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürdürülüyor.