10 Yaşındaki Çocuğa Darbe: İki Şüpheli Tutuklandı

Kağıthane'de 10 yaşındaki çocuğu darbederek tehditte bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeliktepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 10 yaşındaki bisikletli A.U.İ'nin darbedilmesine, tehdit edilmesine ve daha sonra kaçmaya çalışırken bir aracın çarpması sonucu hafif şekilde yaralanmasına neden olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği İ.H.K. (16) ve E.S'yi (13) Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir parkta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edilen 2 çocuk şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, şüphelilerin darbettiği A.U.İ'ye otomobilin çarpması yer alıyor.