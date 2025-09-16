Haberler

10 Yaşındaki Çocuğa Darbe: İki Şüpheli Tutuklandı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kağıthane'de 10 yaşındaki A.U.İ.'ye darbederek tehdit eden ve kaçmaya çalışırken bir aracın çarpmasına neden olan 16 yaşındaki İ.H.K. ve 13 yaşındaki E.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, adliyeye sevk edilerek tutuklandı.

Kağıthane'de 10 yaşındaki çocuğu darbederek tehditte bulundukları iddiasıyla gözaltına alınan 2 çocuk şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeliktepe Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde 10 yaşındaki bisikletli A.U.İ'nin darbedilmesine, tehdit edilmesine ve daha sonra kaçmaya çalışırken bir aracın çarpması sonucu hafif şekilde yaralanmasına neden olan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettiği İ.H.K. (16) ve E.S'yi (13) Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir parkta gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından "yağma" ve "kasten yaralama" suçlarından adliyeye sevk edilen 2 çocuk şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntüde, şüphelilerin darbettiği A.U.İ'ye otomobilin çarpması yer alıyor.

Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel
Seren Serengil'den yıllar sonra gelen Emrah itirafı

Seren Serengil seneler sonra asıl bombayı patlattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un en sevdiği Türkçe kelime ortaya çıktı

En sevdiği Türkçe kelime bakın neymiş
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.