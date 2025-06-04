10. Yargı Paketi Yasalaştı: Adalet Bakanı'ndan Açıklama

10. Yargı Paketi Yasalaştı: Adalet Bakanı'ndan Açıklama
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'ndan geçen 10. Yargı Paketi'nin ceza adaletini etkinleştireceğini ve cezasızlık algısını ortadan kaldıracağını belirtti.

(ANKARA) - Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan 10. Yargı Paketi'nin hayırlı olmasını dileyerek, paketle ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesinin, cezasızlık algısının ortadan kaldırılmasının, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesinin, suçun işlenmesinin önlenmesinin ve caydırıcılığın sağlanmasının amaçlandığını belirtti.

Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşan, kamuoyunda "10. Yargı Paketi" olarak bilinen "Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi"nin hayırlı olmasını diledi.

Tunç'un paylaşımı söyle:

"10. Yargı Paketiyle; ceza adaletinin daha etkin hale getirilmesi, cezasızlık algısının ortadan kaldırılması, özel infaz usullerinin kapsamının genişletilmesi, suçun işlenmesinin önlenmesi ve caydırıcılığın sağlanması, trafik güvenliğinin artırılması amaçlanmaktadır.

Kanun teklifinin yasalaşma sürecinde destek veren tüm milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hukukun üstünlüğünü esas alan, gecikmeyen ve öngörülebilir bir adalet sistemi vizyonuyla hazırladığımız Türkiye Yüzyılı Yargı Reformu Strateji Belgemizde yer alan hedeflerimizi hayata geçirmeye devam edecek, Türkiye Yüzyılı'nı Adaletin Yüzyılı yapacağız."

Kaynak: ANKA / Güncel
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