10'uncu Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi başladı

10'uncu Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER) Ankara'da başladı.

TED Üniversitesi'nin ev sahibi olduğu 'Eğitimde Kalite Güvencesi ve Akreditasyon' ana temasıyla düzenlenen kongre, 8-11 Haziran'da gerçekleşecek. Ulusal ve uluslararası konuşmacıların yer aldığı, sözlü ve yazılı bildirilerin sunulacağı kongrede aynı zamanda paneller ve workshop çalışmaları bulunuyor. Ayrıca kongrenin 10'uncu yılı olması sebebiyle birçok etkinlik de katılımcılarını bekliyor.

900'ÜN ÜZERİNDE BİLDİRİ SUNUMU GERÇEKLEŞECEK

1200'ün üzerinde katılımcı kaydı alınan 10'uncu Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi'nde bu yıl 900'ün üzerinde bildiri sunumu gerçekleşecek. Kongrede sunulan araştırma sonuçlarının eğitim literatürünün zenginleşmesine, öğretmen eğitiminin iyileşmesine ve Türkiye'de eğitimin niteliğinin gelişmesine katkı sunması hedefleniyor.