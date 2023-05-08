10'UNCU KATTA ÇIKAN YANGINDA EV KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Antalya'da 15 katlı apartmanın 10'uncu katındaki dairede çıkan yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangında evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında Aksu ilçesi Altıntaş Mahallesi'nde bulunan 15 katlı apartmanın 10'uncu katında, Hüseyin Özküsen'e ait dairede meydana geldi. Karısını hastaneye götüren Özküsen'in oturduğu daireden duman ve alevlerin yükseldiğini gören site sakinleri, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla adrese çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında, ev kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle üst kattaki dairede oturanlar dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlatıldı. (DHA)