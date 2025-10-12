Haberler

10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı Başlıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta 17-26 Ekim tarihlerinde düzenlenecek kitap fuarına 400 yazar ve 150 yayınevinin katılması bekleniyor. Fuarda birçok söyleşi ve imza günü gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'ta "10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı", 17-26 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuara bu yıl 400 yazar ve 150 yayınevinin katılması bekleniyor.

Birçok söyleşi ile imza günlerinin düzenleneceği fuarda, sanattan akademik yayınlara, çocuk ve gençlik kitaplarından klasik eserlere kadar birçok kitap okuyucularla buluşacak.

Kaynak: AA / Sinan Doruk - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail'in attığı imzanın arkasında durması sağlanmalı

Erdoğan'dan Mısır'daki zirve öncesi tarihi İsrail çağrısı
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Venezuela muhalefet lideri Maria Corina Machado'nun Nobel Barış Ödülü almasına tepkiler çığ gibi

Nobel Barış Ödülü'nü alır almaz açtığı telefon ülkeyi karıştırdı
Afganistan ile Pakistan arasında şiddetli çatışma! Birçok askeri üs vuruldu

İki Müslüman ülke birbirini vurdu, askeri üsler yanarak küle döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.