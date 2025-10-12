10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı Başlıyor

Kahramanmaraş'ta "10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı", 17-26 Ekim'de gerçekleştirilecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş Fuar Merkezi'nde düzenlenecek fuara bu yıl 400 yazar ve 150 yayınevinin katılması bekleniyor.

Birçok söyleşi ile imza günlerinin düzenleneceği fuarda, sanattan akademik yayınlara, çocuk ve gençlik kitaplarından klasik eserlere kadar birçok kitap okuyucularla buluşacak.