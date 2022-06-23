Soylu: "(Marmaris'teki orman yangını) Gece görüşlü helikopterler ile ilgili adımların iyi hesap edilmesi lazım" - Haberler

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Soylu: "(Marmaris'teki orman yangını) Gece görüşlü helikopterler ile ilgili adımların iyi hesap edilmesi lazım"

AA - Bekir Bektaş - Güncel
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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına yakın bölgedeki 103 aile ve 274 bireyin tahliye edildiğini bildirdi.

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris'teki orman yangınına yakın bölgedeki 103 aile ve 274 bireyin tahliye edildiğini bildirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayıp devam eden orman yangını bölgesinde bulunan bakanlar Kirişci ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gazetecilere açıklama yaptı.

Yangını kontrol altına alma çalışmalarında düne göre an itibarıyla daha iyi durumda olduklarını belirten Kirişci, "Yangına yakın bölgede ikamet eden konutları ve iş yerleri olan 103 aile, 274 birey zarar görmesinler diye tahliye edilmiş durumda." dedi.

Bakan Soylu ise ilk kez TSK envanterinde bulunan ve bir kerede 10 tona kadar su atabilen CH-47 Chinook tipi helikopterin söndürme çalışmalarında görev aldığını kaydetti.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaların sürdüğünü belirten Soylu, "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var. Arkadaşlarımız üzerinde çalışıyorlar." diye konuştu.

(Sürecek)

AA / Bekir Bektaş - Güncel

Bekir Pakdemirli Vahit Kirişci Marmaris Muğla Güncel Haberler

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