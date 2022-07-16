10 TAVUK, 1 HOROZUNU ÇALANLARA PANKARTLA MESAJ VERDİ - Haberler

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10 TAVUK, 1 HOROZUNU ÇALANLARA PANKARTLA MESAJ VERDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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ÇORUM'da kümesinden 10 tavuk ve 1 horozu çalınan Fatma Özergin (66) hırsıza evinin önüne astığı pankartla çağrıda bulundu.

ÇORUM'da kümesinden 10 tavuk ve 1 horozu çalınan Fatma Özergin (66) hırsıza evinin önüne astığı pankartla çağrıda bulundu. Özergin, hayvanlarının geri getirilmesi halinde 400 TL vereceğini duyurdu. Bahçelievler Mahallesi Nadık 49'uncu Sokak'ta tek katlı evde kiracı olan Fatma Özergin kümesinden gece saatlerinde 10 tavuk ve 1 horoz çalındı. Sabah gittiği kümeste hayvanları göremeyen Özergin, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Fatma Özergin, kendi el yazısıyla hazırladığı pankartı evinin önüne astı. Pankartta, tavukları ve horozunu çaldığını düşündüğü kişiye seslendi 'Sayın hırsız babanı tanırım, ben senin kim olduğunu biliyorum babana da söylemem çaldığın 10 tavuk, 1 horozumu bana getir. Bir de sana 400 TL para vereyim istediğin bakkala parayı bırakayım, tavuklarımı gece getir bahçeye bırak

Pankartla hırsıza seslendiğini anlatan Özergin, 'Pankart hazırlayarak hırsızlara çaldıklarınızı getirin mükafat vereceğimizi yazdık. Belki hırsız imana gelir diye düşündük dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bahçelievler Mahallesi kiracı Güncel Haberler

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