Tavuklarını çalan hırsıza pankartla çağrıda bulundu: Hayvanları getir - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Tavuklarını çalan hırsıza pankartla çağrıda bulundu: Hayvanları getir

Demirören Haber Ajansı - Yusuf Çınar - Güncel
 - Güncelleme:

ÇORUM'da kümesinden 10 tavuk ve 1 horozu çalınan Fatma Özergin (66), evinin önüne astığı pankartla hırsıza çağrıda bulundu.

ÇORUM'da kümesinden 10 tavuk ve 1 horozu çalınan Fatma Özergin (66), evinin önüne astığı pankartla hırsıza çağrıda bulundu. Özergin, hayvanlarını geri getirmesi halinde kendisine 400 TL vereceğini duyurdu.

Bahçelievler Mahallesi Nadık 49'uncu Sokak'ta tek katlı evde kiracı olan Fatma Özergin'in kümesinden gece saatlerinde 10 tavuk ve 1 horoz çalındı. Sabah kümeste hayvanlarını göremeyen çift, polise giderek şikayetçi oldu. Fatma Özergin, el yazısıyla hazırladığı ve evinin duvarına astığı pankartla tavukları ve horozunu çalan kişiye seslendi. Özergin pankartta, "Sayın hırsız babanı tanırım, ben senin kim olduğunu biliyorum babana da söylemem. Çaldığın 10 tavuk, 1 horozumu bana getir. Bir de sana 400 TL para vereyim istediğin bakkala parayı bırakayım, tavuklarımı gece getir bahçeye bırak" ifadelerine yer verdi.Pankartla hırsızlara seslendiğini anlatan Özergin, "Pankart hazırlayarak hırsızlara çaldıklarınızı getirin mükafat vereceğimizi yazdık. Belki hırsız imana gelir diye düşündük" dedi.


Demirören Haber Ajansı / Yusuf Çınar - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title