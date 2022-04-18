10 sanıklı 'laf atma' cinayetinde 1 sanığa cezaya tepki

ANKARA (DHA) - ANKARA'da Hasan Bağcı'nın (22), parkta laf attığı iddia edilen B.Ö. adlı kızın sevgilisi Cüneyt Yıldırım ve arkadaşları tarafından dövülmesinin ardından hastanede ölmesiyle ilgili, 10 sanıklı davada sadece tutuklu sanık Yıldırım'a 11 yıl hapis cezası verilmesine anne Songül Bağcı, tepki gösterdi. Bağcı, "Benim çocuğum sokak ortasında bir kıza laf atacak çocuk değildi. Olayın arkasında başka şeyler var" dedi. Avukat Yıldırım Ak ise karara itiraz edeceklerini belirtti.

Başkent Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu Hasan Bağcı, 20 Ağustos 2020'de, Batıkent Ali Dinçer Parkı'nda B.Ö. adlı kıza laf attığı iddiasıyla başlayan tartışma sonrası, kalabalık bir grubun 3 farklı noktada karıştığı kavgada tekme tokat dövülerek ağır yaralandı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Bağcı, 2 gün sonra hayatını kaybetti. Bağcı'nın, aldığı darbeler nedeniyle geçirdiği beyin travması sonrası öldüğü belirlendi. Bağcı'nın ölümüyle ilgili soruşturmada B.Ö. adlı kızın sevgilisi Cüneyt Yıldırım ile birlikte Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Emre Hoş, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Ufuk Berke Çakır, Umut Aramaz ile Ümit Özcan tutuklanarak, haklarında 'kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapis istemiyle dava açıldı. Ankara 12'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan sanıklardan 8'i, ilk duruşmada, 1'i de bilirkişi raporunun ardından 16 ay sonra tahliye edildi. 8 Nisan'da görülen karar duruşmasında sanıklar Bünyamin Yıkılmaz, Berat Yılmaz Gündoğan, Burak Kurt, Okan Özdem, Olgu Saçıldı, Umut Aramaz ve Ümit Özcan'a delil yetersizliğinden beraat, sanıklar Emre Hoş ile Ufuk Berke Çakır hakkında da düşme kararı verildi. Tutuklu sanık Cüneyt Yıldırım'a ise 'kasten yaralama sonucu ölüme neden verme' suçundan 11 yıl hapis cezası verildi.