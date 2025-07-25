Orman Yangınında Şehit Olan AKUT Gönüllüleri ve Orman İşçilerinin Görüntüleri Ortaya Çıktı

Orman Yangınında Şehit Olan AKUT Gönüllüleri ve Orman İşçilerinin Görüntüleri Ortaya Çıktı
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ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinden çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan 5 AKUT gönüllüsü ile 5 orman işçisinin aniden ters esen şiddetli rüzgarla birlikte alevlerin arasında kalarak şehit olduğu bölgenin fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'in Seyitgazi ilçesinden çıkıp Afyonkarahisar'a sıçrayan 5 AKUT gönüllüsü ile 5 orman işçisinin aniden ters esen şiddetli rüzgarla birlikte alevlerin arasında kalarak şehit olduğu bölgenin fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde alevlerin arasında kalan iş makinelerinin demir yığınına döndüğü görüldü.

Seyitgazi ilçesi ile rüzgarın etkisiyle sıçradığı Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesine bağlı Sarıcaova köyü il sınırındaki orman yangınını söndürme çalışmalarında 5 AKUT gönüllüsü ile 5 orman işçisi ters esen şiddetli rüzgarla birlikte alevlerin arasında kalarak şehit oldu. Sarıcaova köyü yakınında tepe noktalardaki ormanda 10 kişinin şehit olduğu alanın fotoğraf ve videoları ortaya çıktı. Görüntülerde alevlerin arasında kalan iş makineleri ve arazözlerin yanarak demir yığınına döndüğü, ağaçların ise siyaha büründüğü görüldü.

CEP TELEFONU SİNYALLERİNDEN YERLERİ BELİRLENMİŞ

Ormanda şehit olan 10 kişinin bulunmasına ilişkin detaylar da ortaya çıktı. AKUT yöneticilerinin 'arkadaşlarımızdan haber alamıyoruz' başvurusu üzerine bölgede cep telefonu sinyallerinin takip edildiği, Ankara'dan gelen arama kurtarma helikopteriyle yapılan incelemede orman işçilerinin bulunduğu alanın tespit edildiği öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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