CHP Edirne Milletvekili Ahmet Baran Yazgan, 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Yazgan, mesajında iktidarın ifade özgürlüğüne karşı tutumunun olumsuz olduğunu ileri sürdü.

Gazeteciler Günü'nün gerçek manasıyla kutlanması gereken bir gün olduğunu ifade eden Yazgan, şunları kaydetti:

"Bu da ancak gazetecilerin özgür, güvenceli ve insanca koşullarda çalışabilmesiyle mümkün olur. Bizler, hakikatin izinden ısrarla yürümeye devam eden tüm basın emekçilerini selamlıyoruz. Çalışan, çalıştırılmayan, rehin tutulan, sürgün edilen tüm gazetecilerin, 10 Ocak'ı bayram gibi kutlayacağı, özgür basın ve demokratik bir ülke için her alanda birlikte mücadeleyi büyütmeliyiz.

Yaşanan tüm bu zorluklara ve baskılara rağmen, yerel gazete imtiyaz sahibi olarak yaşadığımız tüm sorunların farkında olarak, tüm meslektaşlarımın 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, daha özgür, daha bağımsız ve demokratik bir Türk Medya'sının varlığına ihtiyacımız olduğunu ifade etmek isterim."

-Belediye Başkanı Gürkan

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Gürkan, mesajında, basının demokrasinin güçlenmesinde kritik bir rol üstlendiğini belirtti.

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün, "Basın, milletin müşterek sesidir" sözünün basının toplumu aydınlatma misyonunu en güzel şekilde ifade ettiğini ifade eden Gürkan, "Biliyoruz ki basının görevini özgürce yapabilmesi ve amacına ulaşmasında basın hürriyetinin büyük bir önemi bulunur. Basın kamuoyunu bilgilendirme görevini yerine getirirken karşılaştığı zorluklara rağmen, demokrasinin denetim organı olarak önemli bir işlev görmektedir." ifadelerini kullandı.

-İba'nın mesajı

Cumhur İttfakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Basın mensuplarının demokrasinin temel taşlarından olduğunu belirten İba, kentte görev yapan gazeteciler başta olmak üzere tüm basın mensuplarının bu önemli gününü kutladı.

Basın mensuplarının toplumun duyan kulağı ve gören gözü olduğunu aktaran İba, "Zorluk ve güçlüklere rağmen yılmadan, yorulmadan çalışan gazetecilerimizin objektif, doğru ve duyarlı haberciliği, yaptıkları mesleğe ayrıca bir kutsallık katmaktadır. Bizlerin gönlünde ayrı bir yeri olan yerel basınımızın değerli gazetecileri ilimizde olan gelişmeleri, yapılan faaliyetleri ve çalışmaları hemşehrilerimizle paylaşıp vatandaşlarımızla devlet arasında köprü görevi görmektedir." ifadelerini kullandı.

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Balkanlı

CHP Edirne Merkez İlçe Başkanı Yücel Balkanlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Balkanlı, mesajında, gazetecilerin gerçeği yakalayarak topluma ulaştırdığını belirtti.

Gazetecilerin gününü kutlayan Balkanlı, "Gazetecilik bir toplumun gözü, kulağı ve vicdanıdır. Sizler bu önemli rolü üstlenerek demokrasinin temel taşlarından biri olarak varlığınızı sürdürüyorsunuz. Haberleri tarafsız ve doğru bir şekilde aktararak topluma aydınlatıyor, bilinçlendiriyor, şeffaf bir toplumun oluşmasına ve sürdürülmesinde de önemli rol oynuyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Tekin, mesajında, doğru, ilkeli ve tarafsız gazetecilik anlayışı ile görev yapan basın mensuplarına başarılarla dolu bir meslek yaşamı diledi.

Basın mensuplarının, önemli ve etkin bir denetim organı olmanın yanı sıra demokrasinin temel unsurlarından biri olduğunu belirten Tekin, şunları kaydetti:

"Zor şart ve imkanlar içerisinde milletimizi, ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, çok önemli bir görevi ifa etmektedirler. Aydınlatıcı ve yol gösterici işleviyle basın, toplumun dinamizmini beslemekte, demokrasinin sağlıklı şekilde işlemesinde ve güçlenmesinde önemli rol üstlenmektedir. Gazetecilik mesleğine gönül vermiş tüm emektar gazetecilerimize sağlık, huzur ve başarılarla dolu bir meslek yaşamı diliyorum."

TYBB Edirne Şube Başkanı Demir

Türkiye Yerel Basın Birliği (TYBB) Edirne Şube Başkanı Erdoğan Demir, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Demir, mesajında, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin temel ögelerinden olan basının, demokratik düzenin sağlıklı işlemesi yönünden vazgeçilmez bir işleve sahip olduğunu belirtti.

Basın özgürlüğünün düşünce ve anlatım özgürlüğünü tamamlayan ve onun kullanılmasını sağlayan bir özgürlük olduğunu ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Haber verme, denetim ve eleştiri yapma, kamuoyunu bilgilendirme ve oluşturma, kurumlarla bireyler arasında bilgi akışı sağlama, toplumun çıkarlarını koruma, özgür tartışma ortamı oluşturarak toplumsal bilinci güçlendirme, toplumu eğitme ve düşünce dünyasını zenginleştirme gibi yaşamsal sorumlulukları bulunan basın, bu yönüyle kamusal görev yapmaktadır. Devlete olduğu kadar, basın yayın organı sahiplerine ve meslek örgütlerine de önemli görevler düşmektedir."

-ETB mesaj yayımladı

Edirne Ticaret Borsası, Borsa Başkanı Özay Öztürk ve Borsa Meclis Başkanı Ferudun Çatakçekiç imzasıyla kutlama mesajı yayımladı.

Mesajda gazetecilerin günü kutlanırken, aydınlatıcı, iyi ve doğruyu tarafsızca gösteren, fikir, düşünce, haberleşme özgürlüğü, insan hakları ve demokrasinin yılmaz savunucusu basın mensuplarının görevlerinde başarı dilendi.??????