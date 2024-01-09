Karabük Valisi ve Protokol Üyeleri, Çalışan Gazeteciler Günü'nü Kutladı

Karabük Valisi Mustafa Yavuz ve protokol üyeleri, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Yavuz, mesajında, doğruluk, tarafsızlık, özel hayata ve kişilik haklarına saygıyı kendine ilke edinen basın mensuplarının, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Basının bir milletin gözü, kulağı, sesi olduğunu, halkın nabzını tutan, toplumsal olayları yansıtan ve kamuoyunu bilgilendiren önemli bir kurum olduğunu vurgulayan Yavuz, şunları kaydetti:

"Bu sorumlulukla hareket etme bilincindeki, doğruluktan ödün vermeyen, tarafsız ve adil bir şekilde habercilik yapan gazeteciler, toplumun bilinçlenmesinde ve demokrasimizin güçlenmesinde kilit bir role sahiptir. Bu bağlamda gazetecilik, bir meslekten öte gerçeği arama ve adaleti savunma misyonunun karşılığıdır. Çok sesli basının, farklı düşünce ve perspektifleri bir araya getirmesiyle birlikte, bu çeşitliliğin sağlayacağı zenginlikler daha aydınlık bir geleceğe adım atmamıza olanak tanımaktadır."

Yavuz, basın mensuplarının her türlü zor şartlara rağmen yürüttükleri görevde gösterdikleri azim ve fedakarlığın, bütün takdirlerin üzerinde olduğunu belirterek, "Bu vesileyle dünyanın en dinamik mesleklerinden biri olan gazeteciliği hakkıyla ifa ederken, görevi başında hayatlarını kaybeden basın şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. İlimizdeki tüm basın-yayın kuruluşlarının temsilci ve çalışanları başta olmak üzere, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti Karabük milletvekilleri Cem Şahin ve Durmuş Ali Keskinkılıç, CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Belediye Başkanı Rafet Vergili, Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Kırışık, Safranbolu Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, Karabük Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Fatih Çapraz, AK Parti İl Başkanı Ferhat Salt, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, MHP İl Başkanı Cenk Gedikoğlu, Karabük Gazeteciler ve İletişim Derneği Başkanı Serap Karaoğlu, Özçelik-İş Sendikası Karabük İl Başkanı Kenan Yılmaz da birer mesaj yayımladı.