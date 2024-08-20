Üye Girişi
Haberler

10 Milyon Yavru Sazan Suya Bırakıldı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Su Kaynakları Balıklandırma Projesi kapsamında, Edirne'deki baraj ve göletlere 10 milyon yavru sazan balığı bırakıldı. Edirne Valisi Yunus Sezer, su üretimi ve su ürünleri konusunda önemli adımlar atıldığını belirtti.

10 milyon yavru sazan suya bırakıldı

EDİRNE - Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen Su Kaynakları Balıklandırma Projesi çerçevesine bu yıl üretilen 10 milyon yavru sazan balığı, Edirne'deki baraj ve göletlere bırakıldı.

İpsala Su Ürünleri Üretim Tesisinde gerçekleştirilen programda konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, su üretimi ve su ürünleri ile ilgili önemli hamlelerin yapıldığını aktardı. İpsala'daki istasyonda bu yıl 10 milyon yavru sazan balığının yetiştirildiğini söyleyen Vali Sezer, yavru sazan balıklarının Edirne'deki su kaynakları ve dağıtım yapılan İstanbul, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli'ye gönderildiğini belirtti.

Su ürünleriyle ilgili 2 milyar dolara yakın ihracatın söz konusu olduğunu belirten Vali Sezer, "Dünyada da çipura ve levrekte birinci, alabalık üretiminde ise ikinci sırada yer aldığımız ifade ediliyor. Üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde, kaynaklar yerinde kullanılınca nereye varılacağı açısından son derece önemli" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Nuri Yılmaz, Türkiye'nin balık üretiminde de öncü olduğunu, 100'e yakın ülkeye ihracat gerçekleştiğini anlattı.

Konuşmaların ardından Vali Sezer ve beraberindekiler üretim alanlarını inceledi. Daha sonra Gala Gölü Milli Parkı'nda üretimi yapılan yavru sazanları göle bırakıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tarım ve Orman Bakanlığı Yunus Sezer Ekonomi Edirne Ekonomi Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 24 Nisan 2024 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Mart 2024 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 21 Ağustos AFAD ve Kandilli deprem listesi! 21 Ağustos Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 21 Ağustos 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 21 Ağustos Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı bugün mü? GS Avrupa maçı ne zaman? YOUNG BOYS GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN? Young Boys Galatasaray maçı saat kaçta, hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçı hangi kanalda? Young Boys Galatasaray maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Galatasaray Young Boys Play Off maçlarında Şampiyonlar Ligi müziği çalacak mı? Young Boys kalecisi kim, forvetinde, orta sahasında, defansında kim oynuyor? Young Boys teknik direktörü kim? Patrick Rahmen kimdir? Galatasaray Young Boys'a elenirse Avrupa Ligi'nden mi devam ediyor, GS elenirse ne oluyor? Young Boys ligde kaçıncı sırada? Young Boys kaç maç yaptı, sonuçları ne? Young Boys nerenin, hangi ülkenin takımı? Young Boys hangi ligde oynuyor? Fenerbahçe Young Boys maç yaptı mı? Fenerbahçe Young Boys kim eledi? Eren Erdem kimdir? Eren Erdem kaç yaşında, nereli? Eren Erdem neden istifa etti? Eren Erdem CHP'den istifa etti mi? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde kaç defa katıldı? TABİİ canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TABİİ şifresiz izleme linki! TRT 1 canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi maçları TRT 1 şifresiz izleme linki! İnstagram çöktü mü? İnstagram neden açılmıyor? 20 Ağustos Salı İnstagram'da sorun mu var, neden yüklenmiyor?
title