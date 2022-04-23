10 milyon liralık 'çiftçi' dolandırıcılığı; senetler sonradan doldurulmuş

KIRKLARELİ'nin Kofçaz ilçesinde Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi satış mağazası sorumlusu Gülşah Güney, çiftçilerden haksız kazanç sağladığı suçlamasıyla tutuklandı. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarmanın yaptığı çalışmada, 70'e yakın çiftçinin yaklaşık 10 milyon lira dolandırıldığı belirlendi. Çiftçilerden Gürsel Şentürk, "Bana 5 ton gübre geldi. Gübreleri alırken 45 bin lira borcum olduğu söylendi. Daha sonra 12 ton gübre yazılıp benim 143 bin TL borçlandırıldığım gün yüzüne çıktı. Senet imzaladık. Senette rakam yazmıyordu, daha sonradan doldurulmuş" dedi. Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen de olayı öğrenir öğrenmez müfettiş göndererek, inceleme başlattıklarını söyledi.

Kofçaz ilçesinde çiftçilik yapan H.A., A.E., A.G., Ş.Ç., A.E., E.B., N.V. ve Ö.Y., Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi'nin ilçedeki satış mağazasında görevli Gülşah Güney'in çiftçilere satılan yem, gübre, tohum gibi tarım ürünleri karşılığında usulsüzlükler yaparak, kendilerini dolandırdığını ve haksız kazanç sağladığı iddiasıyla jandarmaya başvurdu. Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarmanın yaptığı çalışmada 70 kadar çiftçinin yaklaşık 10 milyon lira dolandırılarak, Gülşah Güney'in haksız kazanç sağladığını belirledi. Çiftçilerin şikayeti üzerine gözaltına alınan Güney, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Kofçaz Belediyesi'nin CHP'li meclis üyesi de olan Güney'in ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenildi.

Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramis Özgen de olayı öğrenir öğrenmez müfettiş göndererek, inceleme başlattıklarını söyledi. Kooperatifin sisteminde usulsüzlük görünmediğini belirten Özgen, "Bizim hesaplarımızda zimmetine para geçirdiği görünmüyor. Biz de ürün satışı olmadan senet düzenlenmez, senede imza atılmaz. Sistem buna izin vermez. Kooperatifimizin dışına çıkmış bu iş. Müfettişlerimiz gereken incelemeyi yapıyor. Mağdur olduğunu söyleyen çiftçilerle gereken görüşmeler sürdürülüyor. Savcılık zaten gereğini yapmış. Biz de kendi açımızdan gerekli soruşturmaları yapıyoruz. Müfettişlerimizin raporunda gerçek ortaya çıkar" diye konuştu.