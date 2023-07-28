10 MİLYON DOLARLIK İHRACAT YAPAN FABRİKA YANDI - YENİDEN

ANTALYA'da yıllık 8-10 milyon dolarlık ihracat yapan çiçek üretim, kesme, işleme ve depolama yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı.

ANTALYA'da yıllık 8-10 milyon dolarlık ihracat yapan çiçek üretim, kesme, işleme ve depolama yapılan fabrikada çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle 2 saatte kontrol altına alındı. Fabrikadaki zararın 20- 30 milyon TL arasında olduğu belirtildi.

Kepez ilçesi Zeytinlik Mahallesi 7785 Sokak'taki çiçek işleme, kesme ve depolama fabrikası ile idari binasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden çalışanlar, fabrikadan çıkıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede gelip yangına müdahale eden ekipler, diğer istasyonlardan destek isterken, fabrikadan yükselen duman gökyüzünü kapladı. Takviye ekiplerin yanı sıra söndürme çalışmalarına fabrika çalışanları ile vatandaşlar da destek verdi. 20'den fazla itfaiye aracıyla yaklaşık 50 itfaiye erinin katıldığı çalışmalarla yangın, yaklaşık 2 saatte kontrol altına aldı.

İTFAİYE VE ÇALIŞANLAR ARASINDA TARTIŞMA

İtfaiye ekiplerinin çalışması sırasında bazı işletme çalışanları ile itfaiye erleri arasında tartışma yaşandı. Çalışanlar itfaiyenin zamanında gelmediği ve müdahalede geciktiği yönünde serzenişte bulunurken, itfaiye ekipleri ise tartışmadan dolayı işlerini yapamadıklarını dile getirdi. Polisin müdahalesi ile tartışma sona ererken ekipler çalışmalarına devam etti.

20-30 MİLYON TL'LİK ZARAR

Yangını duyarak fabrikaya gelen Orta Anadolu Süs Bitkileri ve Mamulleri İhracatçılar Birliği Başkanı İsmail Yılmaz, Yangının çıktığı fabrika bizim üyemiz. Sektörde en büyük ihracatı yapan bir işletme. Yıllık 8-10 milyon dolar ihracat yapıyor. Yangın çıktı, olabilir. Yangının çıkışıyla ilgili bilgi henüz yok ama elektrikten olduğu söyleniyor. İçeride kimsenin olmaması da sevindirici. İnsan hayatına yönelik tehlike arz edecek bir durum yok. Burada 20-30 milyon TL'lik zarar var diye düşünüyorum. Burada yüzlerce çalışan var, sektörün en büyük firması dedi.

Yanan fabrikanın yakınlarında işletmesi bulunan Hamdi Dursun, Burada yangın çıktığını haber alınca arkadaşımızın yanına geldik. Bir baktık baya büyük bir yangın ve hasarı çok büyük. Zararı çok büyük. Can kaybı olmaması sevindirici, çalışanlar da kendilerini hemen dışarıya atmış diye konuştu.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.