10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Gerçekleştirildi

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nde, ulusal ve uluslararası platformlarda Türk halk kültürü üzerine çalışan uzman, araştırmacı ve bilim insanları bir araya geldi. Kongre kapsamında Türk halk kültürüne ilişkin paneller düzenlendi ve gelecek nesillere aktarılması gereken kültürel miraslar tartışıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nde, ulusal ve uluslararası platformlarda Türk halk kültürü üzerine çalışan uzman, araştırmacı ve bilim insanları bir araya geldi.

Millet Kütüphanesi'nde gerçekleştirilen kongreye katılan bazı bilim insanları ve bürokratlar, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Selim Terzi, Türkiye'den ve dünyadan halk bilimcilerinin Türk halk bilimiyle ilgili panellere katılacaklarını ve bildirilerini paylaşacaklarını söyledi.

Bakanlık olarak Türk halk kültürünün korunması, yaşatılması ve gelecek nesillere doğru şekilde aktarılması konusunda sorumlu olduğunu dile getiren Terzi, "Anadolu'da bugün bile hala kendi kendine yetebilme, var olanla yetinme ve mümkün olduğunca kullanma, israf etmeme kültürünün aslında bugün sürdürülebilirlik dediğimiz şey olduğunu görüyoruz. Bunlar çok kıymetli hasletler, gelecek nesillere aktarmak gerekiyor." diye konuştu.

Terzi, gelecek yıl 16 şehirde düzenlenecek Türkiye Kültür Yolu Festivallerine Türk halk kültürüne ilişkin birçok unsuru da dahil edeceklerini sözlerine ekledi.

"Bildiklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak çok önemli"

Prof. Dr. Bilge Işık, kongreye katılmaktan duyduğu mutluluğu ifade ederek, halk kültürünü geleceğe taşımak istediklerini söyledi. Işık, "Bildiklerimizi gelecek kuşaklara aktarmak çok önemli." dedi.

Türk halk kültürü araştırmalarının önemli isimlerinden ve Türk Halk Kültürü Kongrelerinin tamamına katılmış tek kişi olan Prof. Dr. Saim Sakaoğlu da ilkine genç bir akademisyen olarak katıldığı kongrede bugün 10. kez yer almaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Kongrelerde dünyanın farklı yerlerinden gelen bilim insanlarıyla tanışma fırsatı bulduklarını ve bilgi alışverişi gerçekleştirdiklerini belirten Sakaoğlu, kongreler kapsamında yaşadığı deneyimlerden örnekler paylaştı.

Prof. Dr. Metin Ekici ise Türk kültürünü çok boyutlu olarak değerlendirdikleri ve kültürel miraslara ilişkin tespitlerin yapıldığı kongrenin, kültürel mirasların bölgesel ve milli özelliklerine ilişkin değerlendirmeler yapılmasına imkan sunması bakımından önemini anlattı.

Ekici, "Türk milli kimliğinin oluşmasında halk kültürü unsurlarının geçmişte nasıl bir yapıda olduğu, mevcut durumu ve gelecekte bir miras olarak yaşatılarak genç kuşaklara nasıl aktarılması gerektiğini değerlendirdiğimiz milletlerarası bir kongre." dedi.

Türk halk kültüründen örnekler sergilendi

Kongrenin gerçekleştirildiği fuaye alanında, dokuma, kerpiç, ipek böceği yetiştiriciliği, mücevher sadekarlığı gibi Türk halk kültüründen örnekler sergilendi.

İlki 1975'te gerçekleştirilen ve daha önce 9 kez düzenlenen Türk Halk Kültürü Kongreleri, alandaki gelişmeleri paylaşma, yeni bilimsel çalışmaları sunma ve bu alandaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

14 Aralık'a kadar devam edecek

10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi'nde, "Genel Konular", "Halk Edebiyatı", "Gelenek, Görenek ve İnanışlar", "Oyun, Müzik, Eğlence", "Maddi Kültür" ve "Somut Olmayan Kültürel Miras" olmak üzere altı ayrı konu başlığı altında bildiri sunumları yapılacak.

Özel panellerin de düzenleneceği kongre, 14 Aralık'ta sona erecek.