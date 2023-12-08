10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Ankara'da Başlıyor

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen 10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 11-13 Aralık tarihleri arasında Ankara'da gerçekleştirilecek. Kongre, Türk halk kültürü üzerine çalışan uzmanları bir araya getirerek alandaki gelişmeleri paylaşmayı ve yeni bilimsel çalışmaları sunmayı amaçlıyor. 14 farklı ülkeden 230 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacının katılacağı kongrede altı ayrı konu başlığı altında bildiri sunumları yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından düzenlenen "10. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi", 11-13 Aralık'ta Ankara'da gerçekleştirilecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Araştırma ve Eğitim Genel Müdürlüğünce organize edilen kongre, ulusal ve uluslararası platformlarda Türk halk kültürü üzerine çalışan uzman, araştırmacı ve bilim insanlarını bir araya getirecek.

İlki 1975 yılında gerçekleştirilen ve 9 kez düzenlenen Türk halk kültürü kongreleri, alandaki gelişmeleri paylaşma, yeni bilimsel çalışmaları sunma ve bu alandaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlıyor.

Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle özel bir anlam taşıyan 10. Türk Halk Kültürü Kongresinde, dünyanın dört bir tarafından araştırmacı ve akademisyenler zengin kültürel mirası ele alacak ve gelecek nesillere taşımaya odaklanacak.

Kongrede, "Genel Konular", "Halk Edebiyatı", "Gelenek, Görenek ve İnanışlar", "Oyun, Müzik, Eğlence", "Maddi Kültür" ve "Somut Olmayan Kültürel Miras" olmak üzere altı ayrı konu başlığı altında bildiri sunumları yapılacak.

Kongreye, 14 farklı ülke 40 bildiriyle katılacak

Kongreye, Afganistan, Arnavutluk, Azerbaycan, Fransa, Gürcistan, Irak, İsveç, Katar, Kazakistan, Kosova, Kırgızistan, Özbekistan, Hakas Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu), Tataristan Cumhuriyeti (Rusya Federasyonu) ve Türkmenistan gibi 14 farklı ülkeden 40, Almanya- Türkiye, Kazakistan-Türkiye olmak üzere 2 ortak, yurt içinden de 157 olmak üzere 199 bildiriyle 230 bilim insanı, akademisyen ve araştırmacı katılacak.

Kongrede ayrıca, Cumhuriyetin 100. yılında, "Cumhuriyet ve Halk Kültürü Özel Paneli", "İlan Edilişinin 20'nci Yıl Dönümünde Somut Olmayan Kültürel Mirasın Korunması Sözleşmesi Özel Paneli", "Vefatının 50. Yıl Dönümünde Aşık Veysel Özel Paneli" ile "Halk Kültüründe Sürdürülebilir Yaşam" konulu özel paneller gerçekleştirilecek.

Halk Kültüründe Sürdürülebilir Yaşam Panelinde, halk kültüründe sürdürülebilirlik, üretim tüketim ekseninde dönüşüm, kendi kendine yetmek kavramları, konunun uzmanları tarafından disiplinler arası yaklaşımla ele alınacak.

Kongre, 13 Aralık'ta sona erecek.