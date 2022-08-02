10 METRELİK AĞAÇ DALI, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

10 METRELİK AĞAÇ DALI, NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜNE DEVRİLDİ; O ANLAR KAMERADA

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 10 metre uzunluğundaki ağaç dalının İlçe Nüfus Müdürlüğü üzerine devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

 - Güncelleme:

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde, 10 metre uzunluğundaki ağaç dalının İlçe Nüfus Müdürlüğü üzerine devrildiği anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, öğle saatlerinde Çankaya'daki Bayındır 1 Sokak'ta meydana geldi. Yol kenarındaki akasyanın yaklaşık 10 metrelik dalı, İlçe Nüfus Müdürlüğü'nün üzerine devrildi. Bu sırada yoldan geçenler de panik yaşadı. Ağaç dalının devrilme anı ise iş merkezinin güvenlik kamerasına yansıdı. İhbarla bölgeye gelen belediye ekipleri, ağaç dalını kaldırdı. Yaralanan olmazken, nüfus müdürlüğünün tabelası hasar gördü.

Bölge esnafından Levent Sümbül, Bir çatlama sesi duyarak dışarı çıktım. Ağaç yaşlı bir ağaç olduğu için kırılmış, nüfus müdürlüğünün üstüne düşmüş. İnsanlar vardı sokakta. Nüfus müdürlüğünün üzerine düştüğü için yaralanan olmadı. Belediye zaten ağacı kaldırdı. Burası yoğun bir sokak ama sıkıntı yok çok şükür dedi. (DHA)

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Bayındır Hisarcık Çankaya Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title