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10 metre yüksekten düşen inşaat işçisi öldü

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10 metre yüksekten düşen inşaat işçisi öldü

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, çalıştığı inşaattan 10 metreden düşen Murat Baltaoğlu (38) hayatını kaybetti.

SAMSUN'un Atakum ilçesinde, çalıştığı inşaattan 10 metreden düşen Murat Baltaoğlu (38) hayatını kaybetti.

Atakum ilçesi Beypınar Mahallesi'nde Murat Baltaoğlu, çalıştığı inşaatta dengesini kaybedip yaklaşık 10 metreden düştü. Yaralanan Baltaoğlu, kentteki özel hastaneye kaldırılıp ilk tedavisinin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Ancak Baltaoğlu, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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