DMM "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı

Güncelleme:
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, sosyal medyada dolaşan '10 lira değerinde madeni para' iddialarını yalanladı ve kamuoyunu yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemeleri konusunda uyardı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı sosyal medya hesaplarındaki "10 lira değerinde madeni para olduğu" iddiasını yalanladı.

DMM'nin NSosyal'deki hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bazı sosyal medya hesaplarından, '10 lira değerinde madeni para olduğu' yönünde paylaşılan görseller gerçek değildir. Tedavüle çıkarılmış 10 lira değerinde herhangi bir madeni para bulunmamaktadır. Kamuoyunun, yapay zeka destekli yanıltıcı paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: AA / Fatma Nur Candan - Güncel
