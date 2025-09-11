10. Kuşak ve Yol Zirvesi Hong Kong'da Başladı

HONG KONG, 11 Eylül (Xinhua) -- 10. Kuşak ve Yol Zirvesi çarşamba günü Hong Kong'da başladı. Kuşak ve Yol üyesi ülke ve bölgelerden zirveye katılan üst düzey yetkililer ile iş dünyası liderleri, yeni işbirliği fırsatlarını değerlendirmek ve kazan-kazan ilkesiyle ortak bir gelecek inşa etmek için bir araya geldi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi Başkanı John Lee yaptığı konuşmada son 10 yılda 120'den fazla ülke ve bölgeden 45.000'in üzerinde katılımcının zirveye iştirak ettiğini ve Kuşak ve Yol kapsamında 2.800'den fazla proje sunularak işbirliği ve bağlantılılık yoluyla ortak bir vizyon oluşturulduğunu ifade etti.

Lee, Hong Kong'un dünya çapında yüksek kaliteli işbirlikleri için bir "süper bağlantı noktası" ve "süper değer artırıcı" rolü üstlenmeye devam edeceğini, Kuşak ve Yol güzergahındaki yüksek kaliteli kalkınmaya katkı sağlamayı sürdüreceğini vurguladı.

Kamboçya Başbakan Yardımcısı Sun Chanthol açılış konuşmasında, "Kuşak ve Yol İnisiyatifi, sosyal ve ekonomik kalkınmamız için bir can simidi oldu. Büyümenin temelini oluşturmak için ihtiyaç duyduğumuz kaynakları ve ortaklıkları sağladı" dedi. Sun ayrıca Kuşak ve Yol projelerinin Kamboçyalıların günlük hayatlarına doğrudan dokunduğunu da sözlerine ekledi.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ni destekleyen önemli bir etkinlik olan zirve, şirketlerin işlerini büyütmelerine yardım ederken çeşitli projelerde ilerleme kaydedilmesine de katkı sağladı.