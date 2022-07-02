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10 Komisyon, TBMM Tatildeyken Çalışmaya Devam Edecek

ANKA - Güncel
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10 Komisyon, TBMM Tatildeyken Çalışmaya Devam Edecek

TBMM’deki on komisyon, TBMM tatildeyken de çalışmaya devam edecek.

TBMM'deki on komisyon, TBMM tatildeyken de çalışmaya devam edecek.

TBMM, bugünden itibaren yasama faaliyetlerine ara verecek ve tatile girecek. On komisyonun TBMM tatildeyken çalışmaya devam etmesine ilişkin TBMM kararları, bugün Resmi Gazete'de yayınlandı.

Buna göre; Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, Anayasa ve Adalet Komisyonu, İçişleri Komisyonu Meclis tatildeyken de çalışacak.

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