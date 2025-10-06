10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali Başvuruları Sona Erdi

Genç Öncüler Gençlik Spor ve Eğitim Derneğince, 20-30 Kasım'da düzenlenecek "10. Kısa'dan Hisse Kısa Film Festivali" için başvurular sona erdi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği ve Türk Telekom Tivibu ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek festivale 500'e yakın kısa film ve senaryo projesiyle başvuru gerçekleştirildi.

Türk sinemasına nitelikli sanatçılar kazandırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte ön jürinin değerlendirmesi sonucu belirlenen finalistler, 20 Ekim'de "www.kisadanhisse.org" adresinde duyurulacak.

Festivalin ön jürisinde yönetmenler Orhan Dede, Mert Erez ve Hüseyin Urçuk, yapımcı Nebiye Ay ve colorist (renklendirme uzmanı) Neşe Durdi yer alıyor. Yapım Destek Kategorisi ön jürisi ise yönetmen Mert Kartal, Yılmaz Kıvanç ve senarist Fatma Nur Güldalı'dan oluşuyor.

11 proje ödül alacak

Jürinin belirleyeceği 11 projeye 30 Kasım'da düzenlenecek törende ödül takdim edilecek. Kazanan projelere 400 bin lira değerinde nakdi ve yapım destek ödülü sunulacak. Gösterim hakkı kazanan filmlere de gösterim telifi ödenecek.

Genel kategoride "En İyi Kurmaca Film", "En İyi Belgesel" ve "En İyi Animasyon Film" 40'ar bin lira, "En İyi Deneysel Film" ise 30 bin lira ile ödüllendirilecek.

Ünlü yönetmen Metin Erksan anısına verilen "Genç Öncüler Özel Ödülü"nü kazanan projenin sahibi 30 bin liralık ödülü de alacak.

Lise kategorisinde "En İyi Film Ödülü"ne değer görülen genç sinemacı, 20 bin lira ödül kazacak.

Film Yapım Desteği kategorisinde 5 senaryoya ödül verilecek. Finalistler arasından bir projeye 75 bin liralık İstanbul Sinema Evi (İSE) film yapım desteği, bir projeye ColorCore'dan renk desteği, bir projeye FSM Film Yapım'dan kamera ve ekipman desteği, bir projeye PostMekan'dan kurgu desteği, bir projeye de Aytekin Sound'dan ses teknisyeni ve ses ekipmanı desteği sağlanacak.

Sinemaya gönül verenlere destek amacıyla düzenleniyor

Kısa film yoluyla sinema kültürünü yaygınlaştırmak, sinemaya ilgi duyan üniversite ve lise öğrencisi genç sinemacı adaylarının ve sinemaya gönül verenlerin mesleki ve sanatsal gelişimine destek olmak amacıyla düzenlenen festival, bu yıl usta sinemacı Metin Erksan'ı anacak.

2021'de başlayan ve festival çatısı altında yürütülen "Kısa'dan Hisse Kısa Film Atölyesi"nde eğitim alan öğrencilerin Metin Erksan için hazırladığı "İdeada Aşk Zamanı" belgeseli, festivalin açılış filmleri arasında yer alacak.

Festivalin 10. yılına özel hazırlanan programlar, 10 gün sürecek. Türk sinemasının önde gelen isimlerinin katılacağı söyleşiler, ustalık sınıfları, atölye ve paneller katılımcılarla buluşacak.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da işitme ve görme engelli bireyler için özel hazırlanan gösterimler, ayrıntılı altyazı ve sesli betimlemeyle sunulacak.

Festivalin özel etkinliği "Tek Plan Masa Buluşmaları" ve sinema temalı kolektif yazılan kitap da festival takipçilerinin beğenisine sunulacak.

Etkinlikler, halka açık ve ücretsiz olacak.