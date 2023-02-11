10 KATLI HİSAMİ APARTMANI'NIN ENKAZINDAN 122'NCİ SAATTE ANNE KÖPEK İLE 2 YAVRUSU KURTARILDI
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 122'nci saatte anne köpek ile 2 yavrusu gönüllü öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ve UMKE ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 122'nci saatte anne köpek ile 2 yavrusu gönüllü öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ve UMKE ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel