10 KATLI HİSAMİ APARTMANI'NIN ENKAZINDAN 122'NCİ SAATTE ANNE KÖPEK İLE 2 YAVRUSU KURTARILDI Güncel Haberler Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 122'nci saatte anne köpek ile 2 yavrusu gönüllü öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ve UMKE ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 122'nci saatte anne köpek ile 2 yavrusu gönüllü öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ve UMKE ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel Kahramanmaraş Diyarbakır Bağlar Güncel Haberler

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