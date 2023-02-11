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10 KATLI HİSAMİ APARTMANI'NIN ENKAZINDAN 122'NCİ SAATTE ANNE KÖPEK İLE 2 YAVRUSU KURTARILDI

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Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 122'nci saatte anne köpek ile 2 yavrusu gönüllü öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ve UMKE ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu Diyarbakır'da Bağlar ilçesinde 10 katlı Hisami Apartmanı'nın enkazından 122'nci saatte anne köpek ile 2 yavrusu gönüllü öğretmenlerden oluşan MEB AKUB ve UMKE ekipleri tarafından sağ olarak çıkarıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Kahramanmaraş Diyarbakır Bağlar Güncel Haberler

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