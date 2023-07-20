Kahramanmaraş depremlerinde Adana'da ağır hasar alan 10 katlı binanın kontrollü yıkımı 7 saniye sürdü, çevredeki bir kafeye de zarar verdi

10 katlı bina 7 saniyede yerle bir oldu

Kahramanmaraş depremlerinde Adana'da ağır hasar alan 10 katlı binanın kontrollü yıkımı 7 saniye sürdü, çevredeki bir kafeye de zarar verdi

ADANA Adana'da depremden dolayı ağır hasar alan 10 katlı binanın kontrollü yıkımı 7 saniye sürdü. İş makinesinin darbesiyle 7 saniyede çöken bina bir kafeye de zarar verdi.

Alınan bilgiye göre, Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Adana'da belirlenen ağır hasarlı binaların yıkımı belirli aralıklarla gerçekleştiriliyor. Bu çerçevede merkez Çukurova ilçesine bağlı Güzelyalı Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarındaki ağır hasarlı 10 katlı Övgü Apartmanında kontrollü yıkımına bugün başlandı. Binaya kepçenin ilk darbeleri indirmesiyle çökmesi bir oldu. Kontrollü yıkımına başlanan binanın çökmesi ise 7 saniye sürdü. Beklenmedik bir şekilde hızla çöken bina yan taraftaki kafenin camları kırdı, çatısına zarar verdi. Enkazının bir kısmı da kafenin içine girdi.

Çöken binanın enkaz kaldırma ve moloz temizleme çalışmasına başlandı.