10 Kasım'da Anıtkabir'i 1.2 Milyon Kişi Ziyaret Etti

MSB, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'e gelen ziyaretçi sayısını açıkladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.