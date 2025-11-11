Haberler

10 Kasım'da Anıtkabir'i 1.2 Milyon Kişi Ziyaret Etti

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'i 1 milyon 219 bin 148 kişinin ziyaret ettiğini duyurdu. Ziyaretçi sayısı, tarihsel olarak en yüksek rakam olarak kaydedildi.

(ANKARA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti" açıklamasını yaptı.

MSB, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde Anıtkabir'e gelen ziyaretçi sayısını açıkladı. Bakanlığın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde, 1 milyon 219 bin 148 kişi Anıtkabir'i ziyaret etti. Bu sayı bugüne kadar 10 Kasım tarihlerinde Anıtkabir'e yapılan en yoğun ziyaret olarak kayıtlara geçti. Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete irtihalinin 87'nci yılında bir kez daha rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA / Güncel
Kastamonu'da 9 gündür kayıp olan anneden de acı haber geldi

Oğluyla birlikte sırra kadem basan anneden de acı haber geldi
