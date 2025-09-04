10. İstanbul Kahve Festivali Tepe Nautilus AVM'de Başlıyor

"Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali" 11-14 Eylül'de Tepe Nautilus AVM'de sanatseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalde kahveyle ilgili etkinliklerin yanı sıra ünlü isimler de konser verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, festival yolculuğuna Galata Rum Okulu'nda başladıklarını ancak Kadıköy'ün her zaman kendileri için özel bir durak olduğunu belirterek, "Geçmiş yıllarda burada kurduğumuz sıcak bağlar, samimi atmosfer ve yoğun ilgi hala hafızamızda taze. Bu yıl Kadıköy'e geri dönmek, bizim için güçlü bir hatırlayış ve yeniden başlama hissi taşıyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların kahve çeşitlerini, demleme tekniklerini ve atölyeleri de deneyimleyebileceği etkinliğe 200'ün üzerinde markanın katılımı bekleniyor.

Festivalde 11 Eylül'de Levent Yüksel, 12 Eylül'de Madrigal, 13 Eylül'de Ceza, 14 Eylül'de ise Haluk Levent konser verecek.