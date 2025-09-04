Haberler

10. İstanbul Kahve Festivali Tepe Nautilus AVM'de Başlıyor

10. İstanbul Kahve Festivali Tepe Nautilus AVM'de Başlıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali, 11-14 Eylül tarihlerinde Tepe Nautilus AVM'de gerçekleştirilecek. Bu yıl 10. kez düzenlenecek festivalde, kahveyle ilgili etkinlikler ve ünlü sanatçıların konserleri yer alacak.

"Türk Telekom Prime İstanbul Kahve Festivali" 11-14 Eylül'de Tepe Nautilus AVM'de sanatseverlerle buluşacak.

Yapılan açıklamaya göre, bu yıl 10'uncusu düzenlenen festivalde kahveyle ilgili etkinliklerin yanı sıra ünlü isimler de konser verecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, festival yolculuğuna Galata Rum Okulu'nda başladıklarını ancak Kadıköy'ün her zaman kendileri için özel bir durak olduğunu belirterek, "Geçmiş yıllarda burada kurduğumuz sıcak bağlar, samimi atmosfer ve yoğun ilgi hala hafızamızda taze. Bu yıl Kadıköy'e geri dönmek, bizim için güçlü bir hatırlayış ve yeniden başlama hissi taşıyor." ifadelerini kullandı.

Katılımcıların kahve çeşitlerini, demleme tekniklerini ve atölyeleri de deneyimleyebileceği etkinliğe 200'ün üzerinde markanın katılımı bekleniyor.

Festivalde 11 Eylül'de Levent Yüksel, 12 Eylül'de Madrigal, 13 Eylül'de Ceza, 14 Eylül'de ise Haluk Levent konser verecek.

Kaynak: AA / Ömer Mirza Şeker - Güncel
Tıp dünyasını şaşkına çeviren kadın: Erkek kardeşinden bir parça içinde dolaşıyor

Tıpta ilk vaka: Erkek kardeşinden bir parça içinde dolaşıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hande Erçel ve Hakan Sabancı ayrılığında Arzu Sabancı'dan ilk açıklama

Ayrılığın ardından Arzu Sabancı'dan ilk açıklama
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.